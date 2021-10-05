تراند اليوم : نتائج المفاضلة الثانية في سوريا 2021

يمكنكم عبر رقم الاكتتاب والأسم الثلاثي التعرف على نتائج المفاضلة الثانية في سوريا 2021 المفاضلة الجامعية للعام الدراسي 2021-2022 وإذ تهنئ رئاسة الجامعة الطلاب المقبولين تطلب منهم تثبيت التسجيل وإستكمال الأوراق والوثائق المطلوبة والحصول على اشعارات التسديد للمبالغ المترتبة عليهم سواءً بالليرة السورية للطلاب السوريين، أو بالقطع الأجنبي (دولار) للطلاب العرب والأجانب وكذلك السوري غير المقيم، لدى البنوك المعتمدة في الجامعة حسب القيم المالية المبينة في الجدول أدناه، وذلك بدءاً من يوم الاثنين 20/9/2021 ولنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 23/9/2021 من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة ظهراً في مكتب ارتباط الجامعة الكائن في اتوتستراد المزة وإلا يعتبر المتقدم مستنكفاً ويفقد حقه في التسجيل.

نتائج المفاضلة الثانية في سوريا 2021 - يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب المقبولين حسب الرغبة المقبولة في الملفات المرفقة الدفعات المالية الأولى المطلوبة للتسجيل في الفصل الدراسي الأول للعام 2021-2022:

# الكلية الطلاب العرب والأجانب الطلاب السوريين غير المقييمن الطلاب السوريين من حملة الثانوية السورية 1 الصيدلة $3000 $1600 2700000 ل.س 2 طب الأسنان $3200 $2000 3000000 ل.س 3 الهندسة المعلوماتية والاتصالات $1200 $700 1300000 ل.س 4 الهندسة المعمارية $1500 $800 1500000 ل.س 5 الهندسة المدني $1500 $700 1400000 ل.س 6 الفنون 650$ $400 1000000 ل.س 7 الإدارة 800$ $500 1000000 ل.س 8 الحقوق 1000$ $650 700000 ل.س

الوثائق المطلوبة للتسجيل

الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية السورية

أربع نسخ عن الشهادة الثانوية السورية مصدقة من وزارة التربية.

صورة الهوية الشخصية (أو إخراج قيد حديث).

صورة جواز السفر (إن وجدت).

صورتان شخصيتان حديثتان.

الطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية صادرة عن المدرسة الباكستانية بدمشق

الشهادة الثانوية الأصلية IGCSE (خمس مقررات على الأقل) مصدقة أصولاً

مصدقة أصولاً أربع نسخ طبق الأصل عن الشهادة الثانوية الأصلية IGCSE .

. الشهادة الثانوية الأصلية GCE : AS LEVEL (أربع مقررات على الأقل) أو A Level (مقررين على الأقل) مصدقة أصولاً

: أو مصدقة أصولاً أربع نسخ مصدقة عن الشهادة الثانوية الأصلية GCE

النسخة الأصلية من كشف درجات الصفين التاسع والعاشر

أربع نسخ مصدقة من كشف درجات الصفين التاسع والعاشر

صورة الهوية الشخصية (أو إخراج قيد نفوس حديث)

صورة جواز السفر (إن وجدت).

صورتان شخصيتان حديثتان.

التصديقات:

جامعة كامبريدج - الخارجية البريطانية .

السفارة السورية في لندن

وزارة الخارجية السورية

ملاحظة: تترجم جميع الوثائق الصادرة بلغة أجنبية من قبل ترجمان محلف وترفق الترجمة مع الوثيقة الأصلية قبل تصديقها من وزارة الخارجية السورية، وبعد التصديق يطلب من قسم التصديقات عمل نسخ طبق الأصل حسب الأعداد المطلوبة أعلاه.

ملاحظات هامة:

كل طالب حاصل على ثانوية غير سورية تخضع شهادته إلى تعديل من قبل لجنة التعادل في وزارة التربية السورية ، وذلك بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها ويتم هذا الإجراء ع/ط الجامعة، ويعتبر تسجيله في هذه الفترة شرطياً ريثما يصدر قرار المعادلة من وزارة التربية وفي حال صدور قرار من وزارة التربية بعدم الموافقة على المعادلة يشطب قيد الطالب من الجامعة.

يخضع الطلاب الحاصلين على الثانوية الأجنبية أو الثانوية الأجنبية من بلد عربي أو الحاصلين على الثانوية من المدرسة الباكستانية، لامتحان مواد متممة في وزارة التربية السورية:

امتحان لغة عربية بمستوى كاف (قراءة وكتابة ومحادثة) إذا كانوا يحملون جنسية أجنبية.

امتحان في بعض المقررات من مستوى الثانوية العامة السورية إذا كانت جنسيتهم سورية حسب نوع الشهادة.

الطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية حكومية غير سورية صادرة عن بلد عربي

الوثيقة الأصلية لشهادة إتمام المرحلة الثانوية

أربع نسخ طبق الأصل مصدقة عن شهادة إتمام المرحلة الثانوية

الوثيقة الأصلية لشهادة المرحلة الإعدادية أوما يعادلها مصدقة أصولاً .

نسختان طبق الأصل مصدقتان عن الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها .

صورة هوية (أو إخراج قيد نفوس حديث) و صورة جواز السفر (إن وجدت) .

صورتان شخصيتان حديثتان.

وثائق إضافية للثانوية الإماراتية:

بيان درجات طالب ناجح في الصفين العاشر والحادي عشر + نسختين طبق اللأصل لكل منهما

الطلبة الحاصلين على شهادة ثانوية غير سورية (دولية) صادرة من بلد أجنبي أو من دولة عربية

الوثيقة الأصلية لشهادة إتمام المرحلة الثانوية ( High School Diploma )

نسختان طبق الأصل عن شهادة إتمام المرحلة الثانوية ( High School Diploma )

النسخة الأصلية من كشف درجات الصف الثاني عشر الثانوي

أربع نسخ م صدقة طبق الأصل من كشف درجات الصف الثاني عشر الثانوي

النسخة الأصلية من كشف درجات الصف التاسع

نسختان طبق الأصل عن كشف درجات الصف التاسع

النسخة الأصلية من كشف درجات الصف العاشر

نسختان طبق الأصل من كشف درجات الصف العاشر

نسخة أصلية من كشف درجات الصف الحادي عشر

نسختان طبق الأصل من كشف درجات الصف الحادي عشر

النسخة الأصلية من بيان التعادل، أو ختم التعادل للشهادات الصادرة عن المملكة العربية السعودية موضوع على وثيقة الصف الثاني عشر أو الدبلوما

نسختان طبق الأصل من بيان التعادل

صورة عن الهوية الشخصية، أو إخراج قيد حديث

صورة عن جواز السفر

صورتان شخصيتان حديثتان.

إشعار بتسديد رسوم معادلة الشهادة لدى وزارة التربية السورية وفق القرار المرفق

التصديقات:

وزارة التربية أو التعليم + وزارة خارجية البلد الذي صدرت عنه الشهادة.

السفارة السورية في بلد إصدار الشهادة أو أقرب سفارة سورية لذلك البلد

وزارة الخارجية السورية

ملاحظة: تترجم جميع الوثائق الصادرة بلغة أجنبية من قبل ترجمان محلف وترفق الترجمة مع الوثيقة الأصلية قبل تصديقها من وزارة الخارجية السورية، وبعد التصديق يطلب من قسم التصديقات عمل نسخ طبق الأصل حسب الأعداد المطلوبة أعلاه.

ملاحظات هامة:

كل طالب حاصل على ثانوية غير سورية تخضع شهادته إلى تعديل من قبل لجنة التعادل في وزارة التربية السورية ، وذلك بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها ويتم هذا الإجراء ع/ط الجامعة، ويعتبر تسجيله في هذه الفترة شرطياً ريثما يصدر قرار المعادلة من وزارة التربية وفي حال صدور قرار من وزارة التربية بعدم الموافقة على المعادلة يشطب قيد الطالب من الجامعة.

يخضع الطلاب الحاصلين على الثانوية الأجنبية أو الثانوية الأجنبية من بلد عربي أو الحاصلين على الثانوية من المدرسة الباكستانية، لامتحان مواد متممة في وزارة التربية السورية: