تراند اليوم : عملية تستخدم لاستقصاء العالم من حولك

عملية تستخدم لاستقصاء العالم من حولك،السؤال من ضمن منهاج الطلبة في المملكة، و السؤال من أختار الأجابة الصحيحة من بين الخيارات، و الخيارات هي 1)الطقس 2)المناخ 3)العلم 4)البيئة ، و سيقدم موقعكم الملف الأجابة كي يساعد الطلبة على التفوق و النجاح

عملية تستخدم لاستقصاء العالم من حولك

و الأجابة الصحيحة للسؤال عملية تستخدم لاستقصاء العالم من حولك هي العلم أو الطريقة العلمية،و الطريقة العلمية تعرف على أنها مراقبة و ملاحظة الأشياء من حولنا و ذلك للوصول الى الحقائق و يتم ذلك باتباع خطوات وفق منهاج علمي، و تبدأ الخطوات بالملاحظة لأحد الظواهر التي يراد دراستها

و هذه أجابتنا على السؤال (عملية تستخدم لاستقصاء العالم من حولك) مع خالص الأمنيات بالتوفيق و النجاح لجميع الطلبة في الحياة الدراسية مع جزيل الشكر و الله الموفق و المستعان