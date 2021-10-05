تراند اليوم : الشيخ علي الجفيري بث مباشر 1443

مضاهدة وتحميل الشيخ علي الجفيري بث مباشر 1443 الشيخ علي الجفيري بث مباشر 1443 ،وعلي الجفيري هو داعية إسلامي ورئيس مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية. حائز على إجازات في العلوم الإسلامية، ويسعى إلى اتخاذ منهج وسطي بعدم تكفير الآخرين. ومع وجوده الإعلامي أصبح محط أنظار الكثيرين بينهم مؤيدون لتوجهاته أو معجبون بأسلوبه وآخرون معارضون، إلا أنه أصبح يهتم بتوجيه خطابه إلى الطوائف غير المسلمة علّه يساهم في تحسين صورة الإسلام ككل، فهو يرى أن عدم توافق التيارات الإسلامية من الداخل يرجع إلى وجود دور ما لبعض الدوائر السياسية والإعلامية في توجيه الخطاب الإسلامي ولعلها تكون لحظات انتظار لمعطيات قادمة تعطي للتوافق الداخلي للتيارات الإسلامية فرصة حقيقية للوجود.

إلى جانب برامجه على القنوات الفضائية فإن للجفري العديد من التسجيلات لمحاضراته ودروسه بوسائط عدة، كما أن له العديد من المشاركات والكتابات المنتظمة في عدة جرائد منها جريدة المصري اليوم. وبحسب دراسة أشرف عليها باحثون ومختصون دوليون، فإن الجفري يعد واحدًا من أكثر الشخصيات المسلمة تأثيرًا في العالم.

شيوخه

أخذ العلم على عدد من العلماء في الحجاز وحضرموت ومصر والشام، وأخذ الإجازة من أكثر من ثلاثمائة شيخ في مختلف العلوم ومشارب التربية، وحضر دروسًا لعدد من كبار العلماء، وفيما يلي عرض لعدد من المشايخ والعلماء الذين أخذ عنهم:

المملكة العربية السعودية

عبد القادر بن أحمد السقاف في جدة. قرأ وسمع عليه صحيحَي «البخاري» و«مسلم»، و«تجريد البخاري» عدة مرات وكتاب «إحياء علوم الدين»، وغيرها من الكتب. وقد امتد هذا التلقي المباشر منذ أن كان في العاشرة من عمره إلى أن بلغ الحادي والعشرين.

أحمد مشهور بن طه الحداد في جدة. ومن الكتب التي قرأها عليه كتاب «إيضاح أسرار علوم المقربين».

أبو بكر العطاس بن عبد الله الحبشي. كان يزوره في مكة المكرمة ويلازمه، وأخذ عنه الإجازة.

محمد بن علوي بن عباس المالكي "محدّث الحرمين". قرأ عليه في فنون المصطلح والأصول والسيرة.

حامد بن علوي بن طاهر الحداد. وقد قرأ عليه «المختصر اللطيف» في الفقه الشافعي و«بداية الهداية».

زين بن إبراهيم بن سميط في المدينة المنورة.

أبو بكر العدني بن علي المشهور. صحبه أكثر من أربع سنوات وقرأ وسمع عليه أكثر «سنن ابن ماجه» و«الرسالة الجامعة» و«بداية الهداية» و«المقدمة الحضرمية» و«تفسير الجلالين» و«تنوير الأغلاس» و«لطائف الإشارات» و«تفسير آيات الأحكام» و«تفسير البغوي».

محمد بن عبد الرحمن باشيخ. حضر وقرأ عليه أجزاء كثيرة من المطولات مثل «مسند الإمام أحمد» و«كنز العمال» و«بهجة المحافل» و«المواهب اللدنية» مع استحضار شرح الزرقاني.

اليمن

عمر بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية في تريم بحضرموت. قرأ وحضر عليه كثيرًا من كتب «البخاري» و«الإحياء» و«آداب سلوك المريد» و«رسالة المعاونة» و«منهاج العابدين» و«العقد النبوي» و«الرسالة القشيرية» و«الحكم العطائية» و«نزهة النظر» وغيرها.

سالم بن عبد الله الشاطري مدير رباط تريم.

عمر بن حسين الخطيب. قرأ عليه في «فتح المعين» و«المنهاج» و«شرح الزبد».

محمد بن أحمد الجفري.

صفية بنت عمر بن صالح بن عبد الله العطاس. وكانت من أوائل من شجعه على التوجه للعلوم الإسلامية.

مصر

محمد متولي الشعراوي.

إسماعيل بن صادق العدوي. حضر له دروس في الجامع الحسيني وفي الأزهر الشريف.

محمد زكي الدين إبراهيم عضو هيئة كبار العلماء في مصر. حضر دروسًا له وحصل منه على الإجازة العلمية في مروياته وإجازة في مشربه في التزكية.

الشام

عبد الرزاق الحلبي شيخ الحنفية في الشام.

محمد سليم الحمامي.

عبد الفتاح أبو غدة.

مصطفى سعيد الخن.

أحمد الخطيب من سوريا.

حسين عسيران اللبناني.