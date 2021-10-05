تراند اليوم : القانون العلمي يفسر سبب وقوع الأحداث

القانون العلمي يفسر سبب وقوع الاحداث هذه العبارة صحيحة لأن القانون العلمي هو المعلومات والمعارف التي تفسر حدوث أمر معين، أو الأسباب التي أدت نتاج هذا الحدث، وتدخل القوانين العلمية في الدراسة البيولوجية الحياتية ودراسة الكائنات الحية وغيرها من المعارف الهامة، وعند ذلك فإن القانون في الغالب يخضع للاختبار قبل أن يصبح قانون ثم يم إقراره من القائم عليه، ويعتمد على أنه أمر قطعي لا اختلاف فيه ولا عليه، وهذا السؤال من الأسئلة التي يتعرض لها التلاميذ والتلميذات في المملكة العربية السعودية ضمن المنهاج السعودي ويحاولون الوصول إلى جواب وافر عنها.

القانون العلمي يفسر سبب وقوع الاحداث

القانون العلمي يفسر سبب وقوع الاحداث

إجابة سؤال القانون العلمي يفسر سبب وقوع الاحداث يقودنا للحديث عن شكل القانون الذي يغل عليه في الكثير من الأحيان كلمات أقرب للمعادلة والأرقام والبيانات، كمعادلة عامة يتم تطبيقها على مفرداتها، وإجابة هذا السؤال:

الجواب: صح

كانت هذه إجابة القانون العلمي يفسر سبب وقوع الاحداث، التي وردت على أنها إما صحيح وإما خطأ وقد بينا الاختلاف بين الأمرين عندما يكون صائباً صحيحاً وعندما يكون في دائرة الخطأ، وهذا السؤال من بين الأسئلة المتنوعة التي طرحت هذا الفصل الأل من المنهج السعودي الذي يدرسه الطلاب عن بعد عن طريق منصة مدرستي.