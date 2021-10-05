تراند اليوم : مفاضلة الجامعة الافتراضية السورية 2021 .. نتائج مفاضلة الجامعة الافتراضية السورية 2021

مفاضلة الجامعة الافتراضية السورية 2021 وأعلنت الجامعــة الإفتـراضيـة الســوريـة عـن بدء التســجيـل الإلكتـروني للطـلاب الجـدد على مفاضلـة الـفصـل الـدراسـي خريف 2021 (F21) في جميـع برامـج الإجـازات الجامعـيــة والمعاهد التقانية وبرامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي اليوم الثلاثاء 5/10/2021 لغاية الأحد 17/10/2021.

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تسـديـد الـرسـوم الامتحانيـة: فقط لطلاب بـرامج الماجسـتير وتـرقية بـرامج تقانة المعلومات وتقانة الاتصالات

1-تبدأ عمليــة الــدفــع الالكتـرونـي بالليـرة الســوريـة للطـلاب الســورييـن المقيميـن فـي ســـوريـة اعتباراً من اليوم الثلاثاء 5/10/2021 ولغاية الثلاثاء 19/10/2021 عــن طـريـق أحــد فــروع المصـرف التجـاري السـوري أو المصرف العقاري وبن فـي جميـع المحافظـات.

بإمكانكم الاطـلاع على اجـرائيـة الدفع الالكتروني عن طريق المصرف التجاري بالضغـط على الـرابـط إجـرائيـة الدفع الالكتـروني .

بإمكانكم الاطـلاع على اجـرائيـة الدفع الالكتروني عن طريق المصرف العقاري بالضغـط على الـرابـط إجـرائيـة الدفع الالكتـروني .

بالامكان الدفع بشكل مباشر عن طريق فروع بنك الشرق على رقم الحساب / 155166 /

بالإمكان الدفع نقداً عن دريق المؤسسة السورية للبريد مصطحبين إيصال الدفع للاطلاع على عناوين المؤسسة السورية للبريد إضغط هنا

2- تبدأ عمليــة الــدفــع المباشر باليورو للطـلاب غير الســورييـن المقيميـن فـي ســـوريـة اعتباراً من يوم يوم الثلاثاء 5/10/2021 ولغاية ولغاية الثلاثاء 19/10/2021 عــن طـريـق أحــد فــروع المصـرف التجـاري السـوري.

3- تبدأ عملية الدفع المباشر للطلاب المقيمين خارج سورية اعتباراً من يوم يوم الثلاثاء 5/10/2021 ولغاية الثلاثاء 19/10/2021 في المراكز الخارجية للتقدم لاختبارات اللغة والقبول حسب الملف المرفق اضغط هنا