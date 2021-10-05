تراند اليوم : سيارة الرئيس عرفات تباع بنابلس وصاحبها يتعهد بتجديدها

غزة-الخليج 365:

تمكن مدير عام شركة "دينمو ميتر" لفحص المركبات في محافظة نابلس محمد الشافعي من شراء السيارة التي كانت يستقلها الشهيد الراحل ياسر عرفات.

ويقول الشافعي للوطنـية إنه استطاع شراء سيارة مرسيدس "أس 600" موُديل عام "1998" من تاجر في نابلس بعد عرضها من قبل السلطة في مزاد البيع بسعر غالي الثمن.

وأوضح أن هذه السيارة ليست ملك شخصي للراحل عرفات، حيث كان يستقلها عرفات باستمرار في المواكب إضافة إلى مجموعة أخرى من السيارات، مشيرًا إلى أنها معطلة في كراج الرئاسة برام الله منذ 10 سنوات.

وبين أن السلطة لم تستطع إصلاحها لأنها مكلفة جدًا وتحتاج لميزانية كبيرة، مؤكدًا أنه سيحافظ عليها أفضل ما تكون في المتحف ويعمل على تجديد قطعها لتصبح أفضل مما كانت في السابق."كونها من رائحة الراحل أبو عمار".