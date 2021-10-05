تراند اليوم : كيف تقنع طفلك بالنوم باكراً؟

وكالات/الخليج 365/يحتاج الطفل، البالغ من العمر ثلاث سنوات، إلى 12 ساعة من النوم في الليلة بعض الأطفال يفضلون القراءة أو اللعب أو البقاء مستيقظين لساعات متأخرة من الليل، مما يشكل هماً وإرهاقاً للأهل. مناقشة بسيطة مع الطفل، بإمكانها أن تغير هذا الوضع.



ـ الخطوة الأولى لحل هذه المعضلة: لا تأمر طفلك بالذهاب إلى السرير. بدلاً من ذلك، اجلس معه واسأله ببساطة عن الوقت الذي يود أن ينام فيه، ولمساعدته في إجاباته يمكنك إعطاؤه بعض الأمثلة، مثل الساعة 7 مساءً أو 8 مساءً أو 9 مساءً أو 10 مساءً. يعمل هذا الأسلوب مع الأطفال في سن الرابعة والخامسة، أما إذا كانوا أصغر فلن يفهموا هذه المناقشة.

ـ شرح فوائد النوم على صحة الطفل: يمكن للوالدين تبرير الحاجة إلى النوم مع بعض التفسيرات، مثل كلما زاد عدد ساعات نومك، زادت قدرتك على التركيز في المدرسة، وكنت أكثر نشاطاً في اللعب مع أصدقائك.

إن التواصل مع الطفل هو مفتاح استسلامه لنوم ناجح من دون بكاء أو صراخ. فعندما يقتنع بما يقال له يدرك أهمية النوم ويذهب إلى السرير من دون أن يتمرد.