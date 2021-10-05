تراند اليوم : ارقام بنات يمنيات للحب والصداقه واتس .. ارقام بنات اليمن واتس اب

يتطلع الكثير من التعرف على اليمنيات التى تكونن كثيرا متميزات بطبيعتهن الخجولة، فالأشخاص فى اليمن أو البلاد القريب يكون لديهم اهتمام كبير للحصول على ارقام بنات اليمن واتس اب 2022، لان تطبيق واتس اب أصبح من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي والتعارف، وهذا الامر أتاح للجميع أن يتم تعارف وتكوين صداقات والبحث عن ارقام بنات اليمن واتس اب 2022.

يمكن هنا أن نجد الكثير من ارقام بنات اليمن واتس اب 2022 والتعرف عليهم بشكل مباشر من خلال إضافتهم على الواتس اب والتكلم والتعارف وتبادل الحب والمشاعر وبإذن الله أن تنتهي بعض هذه التعارف بالارتباط والزواج، وهنا يمكن أن نطرح طريقة ممتعة جدا للحصول على ارقام بنات اليمن واتس اب 2022، أو الحصول أيضا على ارقام شباب اليمن واتس اب 2022.

انا بنت من صنعاء متعلمه وتزوجت لشهر وانفصلت وعمري 21 سنه على قدر من الجمال ارغب با الزواج من شاب عازب ساكن في صنعاء ميسور الحال وصادق

للتواصل :

771802414

انا فتاة من تعز ارغب با الزواج من شاب تاجر ورمانسي ويقدر الحياة الزوجيه الي يوافق على شروطي يرسل لي برساله على رقم جوالي ولا يتصل رجان ياا اخوان

للتواصل :

771802440

انا بنت من حضرموت وموظفه في كاك بنك عمري 30 سنه ارغب با الزواج من شاب لايهم العمر اهم شي يكون صادق ويعرف يقدر الحياة الزوجيه

للتواصل :

771802447

771802446

انا فتاة من لحج عازبه وعمري 23 سنه ارغب با الزواج من شاب من لحج يكون عازب وموضف مقتدر على تكاليف الحياة الزوجيه وانا اوعده باذن لله اني اكون له الزوجه الصالحه

للتواصل :

771802448

اني فرح من محافظة اب ارغب با الزواج من شاب من اب او من صنعاء عمري 30 سنه ولايهم عمره اهم شي يعرف يقدر الحياة الزوجيه واني مستعده اوقف معاه وان حتاء اذا كانت حالته الماديه صعبه اهم شي يكون صادق

للتواصل :

771802517

ارقام بنات اليمن يمنيات للزواج و الصداقة



الان للحصول على ارقام بنات بطريقة جديدة، فنحن قمنا بتغيير منهجية فعل ذلك، حيث سيصبح كل الزوار مجبرين على ترك تعليق في الاسفل يحتوي اجابات على مجموعة من الاستفسارات حول الموضوع والاسئلة هي كالتالي:

ما اسمك الكامل

كم عمرك

اكتب رقم هاتفك مصحوب بالترميز الدولي

مذا تفعل في الحياة، ما هي وظيفتك، وراتبك الشهري؟

هل ترغب التعرف على يمنيات؟

ما مواصفات البنت التي تبحث عنها؟

هل ترغبها موظفة ام ربة بيت؟

مذا تعني لك المرأة؟

سنقوم بحذف كل التعليقات التي لا تحتوي اجابات على الاسئلة السابقة.

سنقوم بمراسلتك على هاتفك في الأول، وبعد ذلك سنضيفك في مجموعة على الواتس اب تحتوي الكثير من البنات الراغبات في التعارف على الأنترنت، ويجب أن تكون شخص محترم ولا تسرب كل الأرقام المتواجدة هناك.

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