تراند اليوم : اذاعة القران الكريم بث مباشر .. اذاعة القران الكريم من القاهرة بث مباشر

اذاعة القران الكريم بث مباشر اذاعة القران الكريم من القاهرة بث مباشر من خلال هذا التطبيق "البث المباشر لإذاعة القرآن الكريم - القاهرة" سوف يتمكن المستخدمون من الاستماع للبث المباشر لإذاعة القرآن الكريم التي تبث من جمهورية مصر العربية.

سوف يتيح لكم استخدام تطبيق البث المباشر لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة الاستماع لتلاوات عطرة من القرآن الكريم بأصوات مختلف القراء، كما يتيح لكم الاستماع لمجموعة البرامج التي تبثها الإذاعة لا سيما تفسير القرآن الكريم والمواعظ وبرامج الفتاوى والأحكام.

القرأن الكريم كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس، حيث مع بداية شهر رمضان يرغب الكثير من الناس من تحميل تطبيق الرقأن الكريم على الهاتف المحمول لسماع أياته، وهناك الكثير من التطبيقات المتاحة عبر الانترنت، ويرغبون فى تحميل التطبيق الافضل.