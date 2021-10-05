تراند اليوم : سبب توقف الفيس بوك .. سبب عطل الفيس بوك اليوم .. ( إجابة صادمة )

سبب عطل الفيس بوك اليوم ما سبب تعطل الفيس بوك اليوم عطل الفيس بوك مشكلة الفيس بوك تعطل الفيس بوك سبب توقف الفيس هل يوجد عطل في الفيس بوك اليوم ، سبب عطل الفيس بوك اليوم تسبب لصاحبه مارك زوكربيرج رئيس شركة فيسبوك بخسارة نحو 5.9 مليارات دولار حتى الآن بسبب توقف تطبيقاته عن العمل.

وأصبح سؤال ما سبب تعطل الفيس بوك اليوم محل اهتمام المستخدمين ، واشنطن بوست نقلت عن مصدر أن موظفو فيسبوك حاولوا استخدام منصات أخرى مثل Slack للتواصل لكن معظمهم لم يتمكنوا الدخول إليها بسبب توقف عمل آليات التسجيل عبر فيسبوك.

أما نيويورك تايمز قالت إن موظفو فيسبوك لا يستطيعون الدخول إلى مبنى الشركة لتقييم أسباب العطل بعد توقف بطاقاتهم عن العمل #الشرقية_نيوز