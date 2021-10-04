منوعات

تراند اليوم : شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي

0 نشر
0 تبليغ

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي لجميع المستويات التعليم الابتدائي والمواد الدراسية 2021-2022 بصيغة PDF و DOC فرنسية و عربية خاصة ببرنامج عتبة, لمادة الرياضيات – اللغة العربية – اللغة الفرنسية – النشاط العلمي – التربية الاسلامية – الاجتماعيات, اضافة الى الاطار المرجعي والروائز و تقرير التقويم التشخيصي و الجذاذات الخاصة به وكافة الوثائق الاخرى.

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي 2021-2022

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الاول 2021-2022

العنوان الشبكة
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الاول تحميل
بطاقة التقويم التشخيصي المستوى الاول تحميل
بطاقة تشخيص التعلمات المستوى الاول تحميل
شبكة التقويم لمكون القراءة المستوى الاول تحميل
شبكة التشخيص و التتبع المرحلي لتعثرات المتعلمين المستوى الاول تحميل

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثاني 2021-2022

العنوان الشبكة
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثاني تحميل
شبكة تقويم الكتابة المستوى الثاني تحميل

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثالث 2021-2022

العنوان الشبكة
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثالث – فرنسية تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثالث – عربية تحميل

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الرابع 2021-2022

العنوان الشبكة
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الرابع – عربية تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الرابع – فرنسية تحميل
شبكة تفريغ (القراءة) المستوى الرابع تحميل
شبكة تفريغ (قواعد اللغة) المستوى الرابع تحميل

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الخامس 2021-2022

العنوان الشبكة
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الخامس تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في اللغة العربية تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في النشاط العلمي تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في الاجتماعيات تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في الرياضيات تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في اللغة الفرنسية تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في التربية الاسلامية تحميل
شبكة الحصيلة المستوى الخامس تحميل

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى السادس 2021-2022

العنوان الشبكة
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى السادس تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في الرياضيات تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في اللغة العربية تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في النشاط العلمي تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في الاجتماعيات تحميل
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في التربية الاسلامية تحميل
شبكة الحصيلة المستوى السادس تحميل
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا