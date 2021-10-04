تراند اليوم : شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي لجميع المستويات التعليم الابتدائي والمواد الدراسية 2021-2022 بصيغة PDF و DOC فرنسية و عربية خاصة ببرنامج عتبة, لمادة الرياضيات – اللغة العربية – اللغة الفرنسية – النشاط العلمي – التربية الاسلامية – الاجتماعيات, اضافة الى الاطار المرجعي والروائز و تقرير التقويم التشخيصي و الجذاذات الخاصة به وكافة الوثائق الاخرى.

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي 2021-2022

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الاول 2021-2022

العنوان الشبكة شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الاول تحميل بطاقة التقويم التشخيصي المستوى الاول تحميل بطاقة تشخيص التعلمات المستوى الاول تحميل شبكة التقويم لمكون القراءة المستوى الاول تحميل شبكة التشخيص و التتبع المرحلي لتعثرات المتعلمين المستوى الاول تحميل

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثاني 2021-2022

العنوان الشبكة شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثاني تحميل شبكة تقويم الكتابة المستوى الثاني تحميل

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثالث 2021-2022

العنوان الشبكة شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثالث – فرنسية تحميل شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثالث – عربية تحميل

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الرابع 2021-2022

العنوان الشبكة شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الرابع – عربية تحميل شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الرابع – فرنسية تحميل شبكة تفريغ (القراءة) المستوى الرابع تحميل شبكة تفريغ (قواعد اللغة) المستوى الرابع تحميل

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الخامس 2021-2022

العنوان الشبكة شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الخامس تحميل شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في اللغة العربية تحميل شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في النشاط العلمي تحميل شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في الاجتماعيات تحميل شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في الرياضيات تحميل شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في اللغة الفرنسية تحميل شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في التربية الاسلامية تحميل شبكة الحصيلة المستوى الخامس تحميل

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى السادس 2021-2022