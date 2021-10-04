تراند اليوم : شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي لجميع المستويات التعليم الابتدائي والمواد الدراسية 2021-2022 بصيغة PDF و DOC فرنسية و عربية خاصة ببرنامج عتبة, لمادة الرياضيات – اللغة العربية – اللغة الفرنسية – النشاط العلمي – التربية الاسلامية – الاجتماعيات, اضافة الى الاطار المرجعي والروائز و تقرير التقويم التشخيصي و الجذاذات الخاصة به وكافة الوثائق الاخرى.
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي 2021-2022
شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الاول 2021-2022
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الاول
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|بطاقة التقويم التشخيصي المستوى الاول
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|بطاقة تشخيص التعلمات المستوى الاول
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|شبكة التقويم لمكون القراءة المستوى الاول
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|شبكة التشخيص و التتبع المرحلي لتعثرات المتعلمين المستوى الاول
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شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثاني 2021-2022
|العنوان
|الشبكة
|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثاني
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|شبكة تقويم الكتابة المستوى الثاني
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شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثالث 2021-2022
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|الشبكة
|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثالث – فرنسية
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الثالث – عربية
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شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الرابع 2021-2022
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الرابع – عربية
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الرابع – فرنسية
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|شبكة تفريغ (القراءة) المستوى الرابع
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|شبكة تفريغ (قواعد اللغة) المستوى الرابع
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شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الخامس 2021-2022
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى الخامس
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في اللغة العربية
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في النشاط العلمي
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في الاجتماعيات
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في الرياضيات
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في اللغة الفرنسية
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في التربية الاسلامية
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|شبكة الحصيلة المستوى الخامس
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شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى السادس 2021-2022
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي المستوى السادس
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في الرياضيات
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في اللغة العربية
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في النشاط العلمي
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في الاجتماعيات
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|شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي في التربية الاسلامية
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|شبكة الحصيلة المستوى السادس
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