منوعات

تراند اليوم : اسعار الموازي في الجامعة الهاشمية .. اسعار الموازي في الجامعة الهاشمية 2021 / 2022

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/16
  • 2/16
  • 3/16
  • 4/16
  • 5/16
  • 6/16
  • 7/16
  • 8/16
  • 9/16
  • 10/16
  • 11/16
  • 12/16
  • 13/16
  • 14/16
  • 15/16
  • 16/16

اسعار الموازي في الجامعة الهاشمية 2021 / 2022 ورسوم الساعات في البرنامج التنافسي (العادي/الموحد)، والموازي في الجامعة الهاشمية لعام 2021 .

* الرسوم الإضافية في البرنامج التنافسي في أول فصل (80) دينار، وباقي الفصول (40) دينار.

* الرسوم الإضافية في البرنامج الموازي في أول فصل (320) دينار، وفي الفصول الأخرى (170) دينار.

* الرسوم الإجمالية = (عدد الساعات * رسم الساعة المعتمدة في التخصص) + الرسوم الإضافية.

* تدفع الرسوم في البنك العربي قبل موعد القبول والتسجيل بــ(24) ساعة على الأقل.

 

اسعار الموازي في الجامعة الهاشمية

15.PNG
14.PNG
12.PNG
13.PNG
11.PNG
10.PNG
9.PNG
8.PNG
7.PNG
6.PNG
5.PNG
4.PNG
3.PNG
1.PNG
2.PNG
 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا