تراند اليوم : اسعار الموازي في الجامعة الهاشمية .. اسعار الموازي في الجامعة الهاشمية 2021 / 2022

اسعار الموازي في الجامعة الهاشمية 2021 / 2022 ورسوم الساعات في البرنامج التنافسي (العادي/الموحد)، والموازي في الجامعة الهاشمية لعام 2021 .

* الرسوم الإضافية في البرنامج التنافسي في أول فصل (80) دينار، وباقي الفصول (40) دينار.

* الرسوم الإضافية في البرنامج الموازي في أول فصل (320) دينار، وفي الفصول الأخرى (170) دينار.

* الرسوم الإجمالية = (عدد الساعات * رسم الساعة المعتمدة في التخصص) + الرسوم الإضافية.

* تدفع الرسوم في البنك العربي قبل موعد القبول والتسجيل بــ(24) ساعة على الأقل.

اسعار الموازي في الجامعة الهاشمية































