تراند اليوم : اسعار الموازي في الجامعة الهاشمية .. اسعار الموازي في الجامعة الهاشمية 2021 / 2022

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اسعار الموازي في الجامعة الهاشمية 2021 / 2022 ورسوم الساعات في البرنامج التنافسي (العادي/الموحد)، والموازي في الجامعة الهاشمية لعام 2021 .
* الرسوم الإضافية في البرنامج التنافسي في أول فصل (80) دينار، وباقي الفصول (40) دينار.
* الرسوم الإضافية في البرنامج الموازي في أول فصل (320) دينار، وفي الفصول الأخرى (170) دينار.
* الرسوم الإجمالية = (عدد الساعات * رسم الساعة المعتمدة في التخصص) + الرسوم الإضافية.
* تدفع الرسوم في البنك العربي قبل موعد القبول والتسجيل بــ(24) ساعة على الأقل.
اسعار الموازي في الجامعة الهاشمية