تراند اليوم : مسلسل سرنا نحن الاثنين الحلقة 9

مسلسل سرنا نحن الاثنان الحلقة 9 مترجمة قصة عشق 3sk بطولة نخبة من افضل نجوم الدراما التركية مسلسل سرنا نحن الاثنين الحلقة 9 مترجمة كاملة، وفي التفاصيل تكتشف تلك الأم إصابتها بمرض خبيث في الدماغ، وأصبح حلمها هو البحث عن أحد تثق به ليرعى ابنتها بعد وفاتها، وهذا يجعلها تدخل في رحلة البحث عن زوج مناسب. وتدخل وقتها في عقد زواج لمدة محددة من اجل ابنتها.

موعد عرض مسلسل سرنا نحن الاثنين يعرض يوم الأحد على قناة ATV التركية يتم بث الحلقات باللغة العربية الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والساعة 7 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات.

ممثلين وممثلات مسلسل سرنا نحن الاثنين

شارك أبطال مسلسل سرنا نحن الاثنين من ممثلين وممثلات فريق عمل المسلسل الذي قدم من انتاج شركة Us Yapım وأبرز نجوم المسلسل هم: الفنان اراس ايدين في دور ألب. البطلة ليلى فيراي في دور نيفا. الممثل انجين الكان بدور قاسم. دولوناي سويسيرت في دور سيلان.

تردد قناة Atv للمسلسلات التركية تعرض الأفلام والمسلسلات التركية عبر قناة ATV بتردد جديد 2021 على الأقمار الصناعية نايلسات وعربسات لمتابعة أحداث حلقات سرنا نحن الاثنين على التردد التالي: تردد: 10796. معدل ترميز: 27500.

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