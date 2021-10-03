تراند اليوم : طرق الوقايه من مرض الجرب وعلاجه

طرق الوقايه من مرض الجرب، يعتبر الجرب أحد أخطر الأمراض الجلدية التي يصاب بها الإنسان بتعدد الأسباب المرضية التي تخص الجلد، كما أن هذا المرض من الأمراض الخطيرة التي يتم إنتشارها بشكل سريع، فهو مرض ينتقل بالعدوى، او من خلال اللمس، ولهذا يجب عليكم توخي الحزر عند إستخدام إغراض الأشخاص المصابين بهذا المرض الخطير، بالإضافة الي أنه يجب عليكم التوجه علي الطبيب المختص للوقاية من انتشار هذا المرض في جميع أجزاء الجسم، ويذكر أن الأطفال أكثر عرضة بهذا المرض بسبب ضعف المناعه لديهم، وفي هذا الجمهور سنتعرف علي طرق الوقايه من مرض الجرب وما هي أسبابه.

طرق الوقاية من الجرب

هناك العديد من الطرق التي تساعدكم في الوقاية من الإصابة بمرض الجرب الخطير والمعدي، فإحرصو جميعاً علي حماية أنفسكم وأبنائكم من هذا المرض المشين، ومن أبرز وأهم هذه الطرق الوقائية:

تنظيف المنزل جيداً، حيث من الممكن أن يعيش عث الجرب لمدة ثلاثة أيام بعيداً عن الجسم.

تنظيف الحمام، والأسطح، والأرضيات، والمفروشات، والسجاد، باستخدام مطهّر، والمكنسة الكهربائية للتخلّص من الغبار، وغيره.

تنظيف الممسحة بعد عملية التنظيف.

تنظيف السجاد بالبخار، إن أمكن.

تنظيف أغطية الفراش، والمناشف بالماء الساخن، وبشكلٍ يومي، مع الحرص على ارتداء القفازات عند نزعها.

وضع الشراشف الثقيلة في كيس محكم الإغلاق، ولمدّة 72 ساعة.

تجفيف الأغطية وغيرها عن طريق وضعها في مجفّف حراري كلّ ليلة، أو نشرها في أشعة الشمس، لتنظيفها جيداً، ولمنع تفشي العث.

الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالحكة، وتجنب لمسهم، أو استعمال أدواتهم، أو ملابسهم، وغيرها.

استخدام القفازات عند التخلص من الأقمشة والملابس.

تجنب الملامسة المباشرة للحيوانات المصابة، كالكلاب، والقطط.

تجنب الاتصال الجنسي مع الأشخاص المصابين.

الحرص على تهوية وتشميس المنزل.

طرق علاج الجرب

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التغلب والسيطرة الكاملة علي إنتشار الجرب في الجسم، وهذه الطرق هي الأجدر علي الإطلاق، فإحرص عزيزي القارء علي إتباعها: