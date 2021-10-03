تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2018 حسب الاسم ..الأن نتيجة البكالوريا بالاسم bac.onec.dz 2018 نتائج البكالوريا 2018 حسب الاسم بالجزائر

ننشر لكم طلابنا الأعزاء ، نتائج البكالوريا 2018 حسب الأسم ، ويمكنكم من رابط موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات الحصول على نتائجهم الأن حسب الاسم ، ونشرت وزارة التربية والوطنية نتائج البكالوريا حسب رقم المسار والاسم ، وأعلنت وزيرة التربية والتعليم أن نسبة نجاح البكالوريا هذا العام 2018 بلغت 55 % تقريباً.

وجديراً بالذكر بأن البكالوريا في الجزائر تعادل شهادة الثانوية العامة، التي تعتبر من أهم شهادات الطلاب لأنها تحدد مستقبل الطلاب ومصيرهم في الالتحاق بالكليات المختلفة، ويسعدنا أن ننقل لكم من خلال موقعنا كافة الاخبار الخاصة بنتيجة الباك موقع الديوان الوطني bac.onec.dz ونعلمكم بأن عمليات التصحيح داخل الكنترولات والمراجعات ما زالت مستمرة وتتم بصورة كاملة بناء على توصيات خاصة من قبل وزيرة التربية والتعليم ” نوريه بن غبريت “، مما أدى إلى حدوث عمليات تأخير في إعلان نتيجة البكالوريا 2018 الجزائر، ومن المقرر إعلان النتائج كاملة لجميع الشعب و الولايات الجزائرية في وقت واحد عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وأيضا موقع وزارة التربية الجزائرية وليس بصورة تتابعية كما كان يحدث من قبل.

هذا وقد اختلفت امتحانات البكالوريا 2018 الجزائر هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث قامت وزيرة التربية والتعليم الجزائرية بإجراء بعض التغييرات في جدول الامتحانات هذا العام، وكذلك تعديل وقت بداية الامتحانات ليكون من الثامنة بدلاً من التاسعة، كذلك تأدية الطلاب لامتحانين بدلاً من ثلاثة في يوم واحد، كما كان هناك فترة راحة بين المادتين تقدر بحوالي ساعة ونصف بدلاً من نصف ساعة.