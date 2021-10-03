تراند اليوم : علاج الهالات السوداء تحت العين بالاعشاب

علاج الهالات السوداء تحت العين بالاعشاب، تعتبر الهالات السوداء من أكثر الأمور التي يعاني منه الأشخاص الذين يسهرون لأوقات متأخرة أو الذين يقومون بالأعمال المرهقة، حيث تؤثر بشكل كبير على المظهر الخارجي للشخص، و خصوصاً لدى السيدات، حيث تعمل الهالات السوداء على التأثير على الجمال، و الظهور بمظهر بشع خصوصاً لأن العينين من أهم المزايا الجمالية لدى السيدات، حيث تظهر الهالات السوداء في التجويف الذي يوجد في أسفل العينين، حيث يكن الجلد في هذه المنطقة أرق بكثير من باقي الجسد.

علاج للسواد تحت العين بالأعشاب

يعتبر محيط العين من المناطق التي تتأثر بسرعة، وذلك بسبب أن الجلد الذي يوجد أسفل العينين يكون ارق من باقي مناطق الجسد، حيث هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تتسبب في ظهور الهالات السوداء تحت العينين، فلا يقتصر الأمر على السهر أو الارهاق، بل هناك التلوث و التدخين و شرب الكحول من أبرز العوامل التي تؤدي الى ظهور الهالات السوداء، والتي تتطلب منا في بداية الأمر الحصول على اسلوب حياة صحي حتى نتغلب على مشكلة الهالات السوداء أو الحيلولة دون ظهورها، حيث يمكن أن تكون الهالات السوداء عرضية و تزول مباشرة بعد الابتعا عن العوامل التي تؤدي الى ظهورها، حيث سنوفر لكم مجموعة من الاعشاب التي تمكنكم من علاج الهالات السوداء تحت العين بالاعشاب، والتي تشمل ما يلي:

شاي البابونج : حيث يعمل علة علاج الهالات السوداء تحت العين وذلك لاحتوائها على العناصر المهدئة و التي يمكن الاستفادة منا في وضع الكمادات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز و تنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة.

كمادات الحليب : وذلك من خلال الاستعانة بقطعة من القطن، و وضعها على العينين بعد نقعها في الحليب، وهذه الطريقة أثبتت جدارتها في علاج الهالات السوداء تحت العين.

شرائح الخيار : حيث يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في صالونات التجميل، وذلك لما اثبتته من حدارة في علاج الهالات السوداء تحت العين.

مكعبات الثلج : و التي تعمل على تجفيف الأنزيمات الضارة التي تشكل الهالات السوداء، و تعمل على تنشيط الدورة الدموية في منطقة تحت العينين.

النعناع: حيث يمكن الاستعانة به في علاج الهالات السوداء تحت العين، وذلك من خلال نقع الأوراق في الماء البارد و من ثم يتم طحنها و وضعها في المنطقة التي تعاني منها من الهالات السوداء.

و هناك العديد من التقنيات التي تعمل على التخلص من الهالات السوداء في حالة عدم نجاح الطرق التقليدية في الاستعانة بالأعشاب، و من أبرزها قناع النعناع الذي يوجد في مراكز التجميل، والذي يتوفر بشكل كبير في الأسواق، وأيضاً هناك العديد من التدخلات التجميلية التي يمكن الاستفادة منها في علاج الهالات السوداء تحت العين، و التي تعتمد على اعادة الحيوية و اللون الأصلي للمنطقة تحت العينين، هذه الطرق يمكنكم الاستعانة بها في حالة عدم القدرة على علاج الهالات السوداء تحت العين بالاعشاب.