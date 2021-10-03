تراند اليوم : تركيا رفضت تسليم مسؤول تجنيد مقاتلي داعش

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب اليوم الجمعة، إن محكمة تركية رفضت طلبا بترحيل رجل أسترالي يعتقد أنه من أبرز المسؤولين عن تجنيد مقاتلين لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك في انتكاسة لجهود كانبيرا الرامية إلى محاكمته في أستراليا.



وتقول أستراليا إنه قام بتجنيد رجال ونساء وأطفال من أستراليا وشجع على أنشطة التشدد. حسب رويترز.

وقالت بيشوب في بيان "نشعر بخيبة أمل بعد أن رفضت محكمة كلس الجنائية في تركيا طلب ترحيل نيل براكاش إلى أستراليا".

وأضافت "سنستمر في التواصل مع السلطات التركية فيما تبحث ما إذا كانت ستستأنف ضد القرار بشأن الترحيل".

وتضغط أستراليا على تركيا لترحيل براكاش إليها منذ أن ألقي القبض عليه للمرة الأولى قبل نحو عامين.

وذكرت صحيفة ديلي تليجراف الأسترالية، أن القضاء التركي أمر في البداية بإطلاق سراح براكاش لكنه اتهمه فيما بعد بموجب القانون التركي بأنه عضو في تنظيم داعش.

ولم يعلق على الفور متحدث باسم وزارة الخارجية التركية في إسطنبول، ولم ترد السفارة التركية في أستراليا على طلب تعقيب.

كانت الحكومة الأسترالية أعلنت عام 2016 مقتل براكاش في ضربة جوية بمدينة الموصل العراقية وذلك استنادا إلى معلومات مخابرات أميركية خاطئة، لكنها أكدت فيما بعد أن براكاش معتقل في تركيا.