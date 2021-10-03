تراند اليوم : مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر اليوم

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه ريال مدريد ضد اسبانيول rcd espanyol vs real madrid اليوم الاحد في الدوري الاسباني ، يستضيف اليوم فريق اسبانيول علي ارضيه ملعبه نظيره فريق ريال مدريد متصدر الدوري وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من منافسات الدور الاول للموسم الحالي من الدوري الاسباني ، وسوف تلعب مباراه ريال مدريد و اسبانيول اليوم علي ارضيه ملعب باور ملعب فريق اسبانيول والذي سوف يستقبل عليه نظيره ريال مدريد في مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف يريد اليوم كل فريق تحقيق نتيجه جيده لتعزيز مركزه في جدول الترتيب ، وسوف تبدا اليوم الموافق 3 اكتوبر مباراه ريال مدريد و اسبانيول في تمام الساعه الرابعه والربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الخامسه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

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فريق ريال مدريد هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من الدوري الاسباني للموسم الحالي ، فريق ريال مدريد قبل مواجهه اليوم هو متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد سبع جولات من الدوري وجمع الفريق من خلال هذه المباريات 17 نقطه وذلك بعد ان تمكن الريال من تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مبارتان وام يخسر الفريق في اي مباراه قبل مواجهه اليوم ، فريق ريال مدريد اليوم سوف يبحث عن الاستمرار في تحقيق الانتصارات في الدوري وحصد الثلاث نقاط ، واخر مباراه لعبها فريق ريال مدريد قبل مواجعه اليوم كانت مع فريق شيريف في الجوله الثانيه من دوري الابطال وخسر الريال هذه المباراه علي ارضه والتي انتهت بهدفين مقابل هدف.

فيما فريق اسبانيول فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الاول للدوري الاسباني في الموسم الحالي ، فريق اسبانيول حاليا هو صاحب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان لعب هو الاخر سبع مباريات في مشوراه في الدوري الاسباني لهذا الموسم من خلال هذه المباريات حقق فريق اسبانيول الانتصار في مباراه وتعادل في ثلاث مباريات وخسر ايضا الفريق ثلاث مباريات قبل مواجهه ريال مدريد ، واخر مباراه لعبها فريق اسبانيول قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق اشبيليه يوم السبت الماضي وذلك في الجوله السابعه من الدوري الاسباني وقد خسر فريق اسبانيول هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، فريق اسبانيول علي ارضه اليوم سوف يريد تحقيق نتيجه جيده امام الريال لتحسين مكانته في الدوري.

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نقل مباشر ريال مدريد واسبانيول اليوم اون لاين,ومع ذلك ، لم يتمكن فريق فيسنتي مورينو من الاستفادة من الفوز ، حيث خسر 2-0 أمام إشبيلية يوم السبت الماضي ، ويواجه الفريق الأبيض والبلوز الآن مباراة صعبة أخرى قبل فترة التوقف الدولية ، حيث خسر إسبانيول 13 من آخر 14 مباراة في الدوري أمام ريال. مدريد ، لكنهم تمكنوا من الفوز 1-0 على عمالقة العاصمة على أرضهم خلال موسم 2017-18.

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في غضون ذلك ، دخل ريال مدريد المباراة بعد خسارته 2-1 على أرضه أمام شريف في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء ؛ وانتعش فريق كارلو أنشيلوتي من انتكاسة في الشوط الأول ليدرك التعادل في الدقيقة 65 ، لكن سيباستيان تيل سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 لأول مرة في البطولة.

ستكون النتيجة واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ دوري الأبطال ، لكن لوس بلانكوس تغلب على إنتر ميلان في المباراة الافتتاحية للدوري ، في حين أن البداية الإيجابية لموسم الدوري الإسباني جعلتهم يتصدرون جدول الترتيب ، بعد أن جمعوا 17 نقطة من سبع. ألعاب.

تعادل ريال مدريد 0-0 مع فياريال على ملعب البرنابيو مطلع الأسبوع الماضي ، لكنه كان قوياً في أسفاره هذا الموسم ، بفوزه على ألافيس وريال بيتيس وفالنسيا ، وكذلك التعادل مع ليفانتي ، خلال البداية. مما ساعدهم في الوصول إلى القمة.

يواجه فريق أنشيلوتي نهائيًا حافلًا في أكتوبر حيث سيواجه أتلتيك بلباو وبرشلونة وأوساسونا وإلتشي في الدوري الإسباني ، بالإضافة إلى شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا ، وسيكون من الرائع رؤية ما يمكن أن يحققه الفريق الأبيض.

يمكن لريال مدريد فتح فجوة كبيرة مع أتلتيكو مدريد ، البطل في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حيث يستضيف فريق دييجو سيميوني برشلونة ، لكن ريال سوسيداد ، الذي يحتل المركز الثاني ، وإشبيلية ، ثالثًا ، هما أقرب المنافسين للدوري حاليًا. . ابطال.

مباشر مباراة اسبانيول وريال مدريد

البطولة: الدوري الاسباني.

الجولة: الأسبوع 8.

الموقع: Power 8.

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???? القنوات الناقلة: Bein Sport 1HD.

⌚ الوقت: 04:15 مساءً (GMT +2).

⏰ (التاريخ: الأحد (2021-10-03).