تراند اليوم : فتاة أردنية تطلب الطلاق من خطيبها الشاب بعد سقوط طقم أسنانه !

وكالات - الخليج 365 -

طلبت فتاة الطلاق من خطيبها الشاب 23 عاما بعد أن سقط طقم أسنانه أمامها رغماً عنه أثناء زيارته لهم .بحسب صحيفة "السوسنة" الأردنية.

وكان الشاب قبل أن يخطب الفتاة قد زار أحد أطباء الأسنان المشهود له بالجدارة ليعالج له أسنانه الأمامية المتآكله بشكل كامل لكي لا ترفضه الفتيات اللواتي يتقدم لهن بالخطبه فقرر الطبيب خلع تلك الأسنان وأن يضع له طقماً مكوناً من ستة أسنان الأمامية وأن يعاينها لمدة من الزمن فإذا كانت تلك الأسنان مناسبة للشاب فسوف يعمل الطبيب بعد عدة أيام على إلصاقها بشكل أبدي ليخرج الشاب فرحاً من عيادة الطبيب غير محرج من أي ابتسامة يُطلقها، ذاهباً فوراً لخطبة أحد الفتيات.

وقال الشاب " أن الله يسر له خطبة تلك الفتاة وكان مسروراً بذلك وفي أثناء تلك الفترة راجع الطّبيب لكي يعمل على تثبيت تلك الأسنان الاصطناعية ولكن الطبيب طلب منه بأن يراجعه بعد اسبوع لتثبيت أسنانه".

وأضاف "أن والد خطيبتي اتصل بي أثناء ذلك ليدعوني الى الغداء في اليوم القادم فذهبت وعندما وضع الطعام أصابني بعض السعال لينطلق طقم الأسنان الاصطناعي من فمي ويسقط بجانب مائدة الطعام بحضور الفتاة التي سارعت الى الصراخ في وجهي طالبة الطلاق".