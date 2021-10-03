تراند اليوم : امرأة يابانية تطالب بتبني قردا لشعورها بعاطفة الامومة نحوه !

وكالات - مشرق نيوز -

( القرد فى عين أمه غزال) هكذا يقول المثل الشعبى الشهير الذى وصف حالة هذه السيدة بدقة منذ عشرات السنوات.

فبعد تبنى ممثلة أمريكية لحمار وإعلانها الزواج منه منذ ثلاثة أشهر، تطل علينا اليوم المصورة الفوتوغرافية اليابانية “كوسوكى كاشيوركو” بطلبها تبنى قرداً من مركز محافظة حماية الحيوان بنيويورك.

وقالت جريدة “الديلى ميل” البريطانية، إن “كاشيوركو” قالت فى الطلب الذى قدمته لمركز البلدية، إنها تريد تتبنى إنسان الغاب “كالاباتو” لشعورها بعاطفة الأمومة نحوه، وذلك بسبب نظراته المليئة بالحب التى تملأ عينيه، عندما يراها كما يتمسك بساقها رافضاً رحيلها فى كل مرة تزوره فيها.

ورغم ذلك رفضت البلدية بولاية نيويورك إعطاء إنسان الغاب لـ” كاشيوركو” بسبب فصيلته النادرة، إلا أنها أصرت وأعلنت اعتصامها حتى تسلمها البلدية القرد، ومن هنا نطالب المسئولين بنيويورك جمع الأم بابنها لأنه فى النهاية (الضنا غالى).