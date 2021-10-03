تراند اليوم : "شمس ورامي" والفانوس السحري على قناة الجزيرة للأطفال

"شمس ورامي" والفانوس السحري على قناة الجزيرة للأطفال

دبي – محمد جمال المجايدة

في حلقة يوم الأحد العاشر من رمضان الموافق لـ 29 يوليو 2012 من المسلسل الكوميدي الصامت "شمس ورامي"، يضل رامي الطريق ويجد نفسه في نهاية المطاف وحيداً في الصحراء تحت أشعة الشمس الحارقة.

وبينما هو يسير على الرمال متعباً لاهثاً، يتعثر رامي فجأة في فانوس قديم سرعان مايكتشف أنه الفانوس السحري.

"شمس ورامي" سلسلة من انتاج الجزيرة للأطفال، تسرد مغامرات شيقة لصديقين متناقضين بالإعتماد على لغة الجسد والموسيقى فقط.

يبث المسلسل يومياً على شاشة قناة الجزيرة للأطفال عند الساعة 6:30 مساءً، ويعاد بثه الساعة 12:00 عند منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.