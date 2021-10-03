تراند اليوم : ما هي الصيحة في رمضان ؟ اسلام ويب ما هي الصيحة في رمضان 2018

ما هي الصيحة في رمضان ؟ ازداد البحث على محركات الإنترنت على شيء كان مفاده: ما هي الصيحة في رمضان؟ وإزاء هذا الأمر كان من الضروري علينا في موقع “المشرق” ان نتناول هذا الأمر ونخبركم به، وقد رصدنا بعض الانطباعات التي تتعلق بتلك الكلمة، فوجدنا أن هناك من يعتقد ان الصيحة هي كسوف الشمس وخسوف القمر في شهر رمضان المبارك، ونحن في هذا الموضوع سنؤكد تلك التفاصيل من عدمها عبر ما سنوافيكم بها على الرحب والسعة فيما يلي عبر موقع “مجلتك” وقد كان من الضروري ان نضع هذه التفاصيل لكم لتستزيدوا من العلم فيها.

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التفاصيل الكاملة الخاصة بالصيحة وجدناها في الكتب الدينية حاضرة، وإذ يسرنا أن نضع بين أيديكم النص الخاص بها فيما يلي.

“عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان صيحة في رمضان فإنه يكون معمعة في شوال، وتمييز القبائل في ذي القعدة، وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم وما المحرم -يقولها ثلاث مرات- هيهات هيهات! يقتل الناس فيه هرجا هرجا، قلنا وما الصيحة يا رسول الله؟ قال: هدة في النصف من رمضان ليلة الجمعة فتكون هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل والبرد، فإذا وافق شهر رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم، فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقولوا: سبحان القدوس، سبحان القدوس، ربنا القدوس، فإنه من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل هلك؟”

السادة والسادات ها قد انتهينا من وضع النقاط على الحروف بخصوص موضوع “ما هي الصيحة في رمضان”، والذي يعتبر من أكثر الموضوعات اهمية على الإطلاق.