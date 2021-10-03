تراند اليوم : فنانة مصرية معتزلة من 25 سنة: سأعود للفن وهذا هو السبب

أعلنت الفنانة المصرية المعتزلة شهيرة عودتها للعمل بالفن مرة أخرى بعد اعتزالها منذ أكثر من 25 عاما.

وأكدت شهيرة خلال حوارها على إحدى الفضائيات المصرية إنها عادت للعمل بالفن بعد إعتزالها منذ عام 1992، مؤكدة أنها إعتزلت العمل بالفن لأنها كنت صغيرة السن وكان ظهورها يمثل فتنة، أما الأن فقد أصبحت من القواعد من النساء، مؤكدة أنها بالفعل على وشك التوقيع مع إحدى شركات الإنتاج لتقديم عمل فني.

وقالت شهيرة إنها لم تندم على ارتداء الحجاب، وكانت مقتنعة بقرارها عندما ابتعدت عن الأضواء.

وأكدت شهيرة إنها لم تغير رأيها وكلامها عن الحجاب ولم تجبر أحدا على ارتدائه، وإلا كانت قد أجبرت ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين على إرتدائه.

يذكر أن شهيرة من مواليد 1 فبراير 1949، ولدت في محافظة الشرقية شمال مصر، وتخرجت من معهد الفنون ‏المسرحية عام 1969، وعملت فور تخرجها بالسينما، وتزوجت الفنان محمود ياسين في أكتوبر 1970، وانجبت منه رانيا محمود ياسين في 10مارس عام 1972، وعمرو في 13 مارس عام 1978 وكلاهما يعمل بالمجال الفني.

واعتزلت شهيرة المجال الفني عام 1992 وارتدت الحجاب، ثم عادت مجدداً عام 1996 لتقدم أحد البرامج الدينية