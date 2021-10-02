الاكثر متابعة اليوم - رولا يموت ليست من غير دين أختها هيفا! – وثيقة

بخطوةٍ فاجأت الآلاف من متابعيها نشرت رولا_يموت صورة تضمنت رمزًا تعبيريًا للقرآن الكريم أمس.

كأنها دعت الناس للصلاة بمناسبة يوم الجمعة الذي يقدّسه المسلمون ويصلي غالبيتهم صلاة الظهر داخل المساجد أو من منازلهم.

رولا أشتُهرت بنشر العديد من الصور الجريئة لها، لذا يعتقد كثيرون أنها بعيدة عن الدين ولا تلتزم فروضه.

إقرأ: رولا يموت تعرض صدرها العارم من زاويتيْن – ٢ صور

هذه معلومة غير صحيحة، لأنها تعرف الكثير عن ديانتها الإسلاميّة وعندما قابلناها في مكتب الخليج 365، تحدّثت عن علاقتها بالله وكيف أنها يومًا ما ستبتعد عن (السوشيال ميديا) عندما تجد رجلًا يحبها ويتزوجها.

إقرأ: رولا يموت: سأتزوج وأعتزل! – صورة

حتّى أنها ستتحجب إن طلب منها ذلك.

كتبت: (لبيك يا حسين)، لذا اعتقد البعض أنها مسلمة شيعيّة كما أختها هيفاء_وهبي.

لكنها مسلمة سنيّة لأنها من عائلة (يموت)، وعائلة (يموت) بيروتيّة أي من بيروت، وكل أفرادها من أتباع الطائفة السنيّة.

أم هيفا مصرية متزوجة أكثر من مرة، والد رولا سنيّ أما هيفا فشيعي.

رولا ليست طائفية وتحبّ الشيعة كما المسيحيين، لذا نشرت أيضًا رمزًا تعبيريًا لكتاب الإنجيل المقدّس.