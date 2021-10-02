تراند اليوم :  نتائج الاعتراضات الثالث متوسط 2021

نتائج الاعتراضات الثالث متوسط 2021 الدور الاول تنشر رسميا من موقع وزارة التربية لجميع طلبة الصف الثالث متوسط 2021 الدور الاول اول باول ننشر لكم نتائج الاعتراضات لطلبة الثالث المتوسط الدور الاول 2021
نتائج اعترضات ثالث متوسط 2021 دور اول
جميع المحافظات بغداد ,الرصافة الاولى ,الرصافة الثانية , الرصافة الثالثة , الكرخ الاولى , الكرخ الثانية , الكرخ الثالثة ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين ,السليمانية , واسط , اربيل , دهوك الثالث متوسط والادبي
للاطلاع على الاعتراضات ومتابعتها عبر الجدول اعنا :
ملاحظة
يتم رفع الاعتراضات بشكل منفرد لكل محافظة بعد اكمالها تابع هذه الصفحة باستمرار للحصول على
نتائج الاعتراضات حال اكمالها ورفعها اعتراضات الثالث متوسط الدور الاول
|المحافظات
|الحالة
|التنزيل
|نينوى
|قريبا
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|ديالى
|قريبا
|لايوجد
|الكرخ 1
|تم الرفع
|اضغط هنا
|الكرخ 2
|تم الرفع
|اضغط هنا
|الكرخ 3
|تم الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة 1
|قريبا
|لايوجد
|الرصافة 2
|تم الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة 3
|قريبا
|لايوجد
|النجف
|قريبا
|لايوجد
|اربيل
|تم الرفع
|اضغط هنا
|سليمانية
|تم الرفع
|اضغط هنا
|ذي قار
|قريبا
|لايوجد
|القادسية
|قريبا
|لايوجد
|صلاح الدين
|قريبا
|لايوجد
|واسط
|قريبا
|لايوجد
|الأنبار
|تم الرفع
|اضغط هنا
|بابل
|قريبا
|لايوجد
|البصرة
|قريبا
|لايوجد
|كربلاء
|قريبا
|لايوجد
|كركوك
|تم الرفع
|اضغط هنا
|ميسان
|قريبا
|لايوجد
|المثنى
|تم الرفع
|اضغط هنا