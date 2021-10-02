تراند اليوم : تردد قناة لنا الجديد

قرائنا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم عبر موقعنا الاخباري "الخليج 365" نوافيكم بجديد تردد قناة لنا السورية الجديد المعتمد على النايل سات والعربسات وجميع الاقمار الصناعية بدون تشويش او تقطيع لجميع محبي ومتابعي قناة لنا السورية .

حيث تعتبر قناة لنا السورية احدى اهم القنوات السورية التي تحظى بمتابعة كبيرة في سوريا، حيث حازت القناة على اعجاب الكثيرين في سوريا والوطن العربي، وتلقت شهرة كبير.

تردد قناة لنا السورية 2021

تم التأكيد على أن هذه القناة الجديدة ستكون متاحة من خلال تردد واحد فقط على قمر نايل سات، ولن تكون متاحة على القمر عربسات، ومن المحتمل أن تكون قريبة متاحة عليه، وقد تم الكشف عن تردد القناة على نايل سات، وسيكون كالتالي :

التردد : 10726.

الاستقطاب : أفقي h.

الترميز : 27500.

قناة لنا السورية متاحة فقط على قمر نايل سات، وغير موجودة على أي قمر أخر.

تردد آخر لقناة لنا السورية 2021