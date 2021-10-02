تراند اليوم : تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالدرجات

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالدرجات ،نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالدرجات علمي لطلبة الثانوية العامة من موقع وزارة التربية و التعليم العالي و البحث بعد انتهاء مرحلة التنسيق لطلاب المرحلة الثانية للثانوية من أيام و موعد لتنسيق طلاب العلمي و الأدبي و إعلان لتنسيق الكليات و الجامعات و المعاهد العليا من خلال رابط تم اصدارة بعد نتائج المرحله الثانية .

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالدرجات ، وذبك عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وكذلك الحدود الدنيا لكليات المرحلة للشعبة العلمية والأدبية وكليات المرحلة الثالثة 2021 بالمجموع «العلمية والأدبية»، وفقا للأماكن المتاحة بالكليات.

وتستعرض «الخليج 365» في النقاط التالية كليات المرحلة الثالثة 2021 بالمجموع «العلمية والأدبية».

كليات المرحلة الثالثة 2021 بالمجموع «الشعبة العلمية»

· فني تمريض سوهاج 254.5

· تربية «تعليم ابتدائي» بنات عين شمس 254.0

· آداب المنوفية بشبين الكوم 254.0

· حقوق القاهرة 254.0

· تربية «تعليم ابتدائي» حلوان 254.0

· حقوق انتساب موجه سوهاج 254.0

· حقوق بني سويف 254.0

· معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 253.0

· تربية بنها رياضة 253.0

· آداب الفيوم 253.0

· الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب رياضة 252.5

· حقوق عين شمس 252.0

· تربية أسوان 252.0

· زراعة الفيوم رياضة 252.0

· آداب كفر الشيخ 252.0

· معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات رياضة 252.0

· زراعة بنها رياضة بمشتهر 251.0

· العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 251.0

· حقوق أسوان 251.0

· آداب دمنهور 251.0

· تربية «تعليم ابتدائي» العريش 251.0

· تربية «تعليم ابتدائي» بني سويف 251.0

· حقوق أسيوط 250.5

· ك.ت. فني ري وصرف ومساحة أسيوط 250.0

· معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 250.0

· آداب حلوان 250.0

· حقوق الإسكندرية 250.0

· زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 250.0

· دار العلوم انتساب موجه الفيوم 250.0

· تربية «طفولة» جنوب الوادي 250.0

· تربية «طفولة» عين شمس 250.0

· تربية «طفولة» حلوان رياض أطفال 249.0

· زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 249.0

· حقوق بور سعيد 249.0

· تربية «تعليم ابتدائي» سوهاج 249.0

· تربية نوعية جنوب الوادي 249.0

· فنى تمريض كفر الشيخ 249.0

· القاهرة العالي «علوم حاسب» قطعة2 م. خدمات البنفسج تجمع اول علوم 249.0

· معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم 249.0

· المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر 249.0

· القاهرة العالي «علوم حاسب»قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة 248.0

· تربية نوعية أسيوط 248.0

· تربية مدينة السادات رياضة 248.0

· معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة 247.0

· آداب وعلوم إنسانية السويس 247.0

· تربية دمنهور رياضة 247.0

· آداب بور سعيد 247.0

· تربية بنات عين شمس رياضة 246.0

· آداب جنوب الوادي 246.0

· معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات رياضة 246.0

· آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 246.0

· آداب بني سويف 245.5

· تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 245.0

· الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 245.0

· آداب أسوان 245.0

· آداب دمياط 245.0

· العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 245.0

· حقوق حلوان 245.0

· ك.ت. فني ري وصرف ومساحه قنا 244.0

· آداب بنات عين شمس 244.0

· دار العلوم انتساب موجه المنيا 244.0

· حقوق المنصورة 244.0

· الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 244.0

· آداب انتساب موجه الإسكندرية 244.0

· حقوق طنطا 243.5

· عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة 243.0

· حقوق بنها 243.0

· تربية المنيا رياضة 243.0

· أقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 243.0

· آداب انتساب موجه الزقازيق 243.0

· آداب المنيا 243.0

· آداب انتساب موجه المنصورة 242.0

· آداب أسيوط 242.0

· ك.ت. فني ري وصرف ومساحه المطرية 242.0

· تربية نوعية القاهرة 242.0

· أقتصاد منزلي بنات عين شمس 242.0

· تربية «طفولة» سوهاج 242.0

· حقوق المنوفية بشبين الكوم 241.0

· آداب الوادي الجديد 241.0

· آداب سوهاج 240.0

· دار العلوم انتساب موجه أسوان 240.0

· آداب انتساب موجه القاهرة 240.0

· آداب انتساب موجه بنها 240.0

· حقوق مدينة السادات 239.0

· العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 237.0

· حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 237.0

· آداب انتساب موجه عين شمس 237.0

· آداب انتساب موجه دمنهور 236.0

· حقوق انتساب موجه بني سويف 236.0

· حقوق انتساب موجه القاهرة 236.0

· العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس 236.0

· تربية جنوب الوادي رياضة 236.0

· تربية السويس رياضة 235.0

· تربية «طفولة» دمياط رياض أطفال 235.0

· تربية «تعليم ابتدائي» قناة السويس بالإسماعيلية 235.0

· حقوق انتساب موجه الزقازيق 235.0

· آداب انتساب موجه طنطا 235.0

· حقوق انتساب موجه أسوان 234.5

· العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 234.0

· آداب انتساب موجه حلوان 234.0

· حقوق انتساب موجه أسيوط 234.0

· حقوق انتساب موجه الإسكندرية 234.0

· حقوق انتساب موجه عين شمس 233.0

· آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 233.0

· كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 233.0

· تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 233.0

· تربية نوعية عين شمس 233.0

· آداب انتساب موجه كفر الشيخ 233.0

· اقتصاد منزلي حلوان 233.0

· تربية كفر الشيخ رياضة 232.5

· آداب انتساب موجه الفيوم 232.0

· العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 232.0

· المعهد التكنولجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر «2+2» 232.0

· آداب انتساب موجه بور سعيد 232.0

· آداب انتساب موجه جنوب الوادي 232.0

· تربية «تعليم ابتدائي» السويس 232.0

· حقوق انتساب موجه حلوان 231.5

· تربية أسيوط رياضة 231.0

· آداب انتساب موجه بنات عين شمس 231.0

· تربية «طفولة» السويس 230.0

· حقوق انتساب موجه بنها 230.0

· تربية «طفولة» قناة السويس بالإسماعيلية 230.0

· أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي 230.0

· العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 230.0

· آداب انتساب موجه أسوان 230.0

· آداب انتساب موجه دمياط 229.0

· تربية دمياط رياضة 229.0

· آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 229.0

· ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 229.0

· تربية نوعية الفيوم 229.0

· آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 229.0

· الفني التجاري بدمنهور 229.0

· آداب انتساب موجه بني سويف 229.0

· حقوق انتساب موجه طنطا 228.0

· آداب انتساب موجه المنيا 228.0

· حقوق انتساب موجه المنصورة 228.0

· حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 228.0

· السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية 228.0

· آداب انتساب موجه العريش 228.0

· العالي للغات 6 أكتوبر 228.0

· تربية «تعليم ابتدائي» دمياط 228.0

· الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة 228.0

· تربية نوعية بنها 228.0

· آداب انتساب موجه أسيوط 228.0

· القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 228.0

· تربية «طفولة» العريش 227.0

· خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 227.0

· آداب انتساب موجه الوادي الجديد 227.0

· تربية بني سويف رياضة 227.0

· حقوق انتساب موجه مدينة السادات 227.0

· العالي حاسبات ونظم تجمع أول 227.0

· تربية فنية المنيا 227.0

· الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام «شعبة إدارة الأعمال» 226.0

· تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 226.0

· آداب انتساب موجه سوهاج 226.0

· مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 226.0

· خدمة اجتماعية حلوان 226.0

· العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 226.0

· تربية نوعية فنية أسيوط 225.0

· خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 225.0

· العالي للغات بمصر الجديدة 224.5

· العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 224.0

· تربية «تعليم ابتدائي» جنوب الوادي بالغردقة 224.0

· العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط 224.0

· خدمة اجتماعية الفيوم 224.0

· خدمة اجتماعية أسوان 223.0

· خدمة اجتماعية أسيوط 223.0

· تربية نوعية المنوفية بأشمون 223.0

· الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية 223.0

· السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 223.0

· الفني للفنادق الإسكندرية 222.5

· المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 222.0

· ك.ت. فني صناعي قنا 222.0

· معهد المنيا العالي للغات 222.0

· المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 222.0

· العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 222.0

· الفني التجاري بالإسكندرية 222.0

· معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 222.0

· معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش «نظم معلومات» 222.0

· الفني التجاري بالروضة 221.5

· ك.ت. فني صناعى اسكندرية 221.0

· تربية نوعية سوهاج 221.0

· الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 220.0

· فني تمريض أسوان 220.0

· الفني التجاري ببنها 220.0

· الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر 220.0

· الفني للفنادق المطرية 220.0

· خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 219.0

· الفني التجارى باسيوط 219.0

· معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا «إدرة أعمال» 219.0

· المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج «2+2» 219.0

· كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 219.0

· تربية نوعية المنصورة بميت غمر 219.0

· خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 218.0

· معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 218.0

· الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية «شعبة نظم» بالمقطم 218.0

· ك.ت. فني صناعي الصحافة 218.0

· ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 218.0

· خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 217.5

· خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 217.5

· طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم 217.0

· العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 217.0

· عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.«نظم معلومات» ك47 ط اسكندرية 217.0

· سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 217.0

· تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة 217.0

· المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 217.0

· القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول 216.5

· طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية 216.0

· الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 216.0

· العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 216.0

· الفني التجاري بقويسنا 216.0

· معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول «شعبة نظم» 216.0

· ك.ت. فني صناعي المطرية 216.0

· العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 216.0

· تربية «تعليم ابتدائي» أسوان 216.0

· ش.مطاعم فني سياحة إسكندرية 216.0

· ك.ت. فني صناعي بنها 216.0

· ك.ت. فني صناعي سوهاج 215.0

· العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة 215.0

· تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 215.0

· الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة 215.0

· التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 215.0

· معهد عالي دراسات تعاونية و إدارية بالمنيرة بمصروفات 214.0

· المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 214.0

· معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 214.0

· العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 214.0

· الفني التجاري بسوهاج 213.0

· معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة «إدارة - محاسبة - تجارة خارجية» 213.0

· المعهد العالي للغات بأسوان 213.0

· ك.ت. فني صناعي شبرا 213.0

· المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 213.0

· العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 213.0

· معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول «شعبة إدارة» 213.0

· الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 213.0

· أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر 212.5

· الفني التجاري بالزقازيق 212.0

· معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية شعبة نظم معلومات بطموه 212.0

· الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 211.0

· طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي 211.0

· معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة 211.0

· تربية «طفولة» أسوان 211.0

· ش.مطاعم فني سياحة مطرية 210.0

· الفني التجاري بأسوان 210.0

· العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 210.0

· معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 210.0

· المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص «ادارة اعمال-محاسبة» 209.0

· عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية 209.0

· تربية نوعية موسيقية المنيا 209.0

· ع.دولي إعلام مدينة الشروق 209.0

· العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 208.0

· تربية نوعية موسيقية أسيوط 208.0

· ك.ت. فني صناعي أسوان 208.0

· تربية «تعليم ابتدائي» مطروح 208.0

· القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 207.0

· تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 207.0

· معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 207.0

· معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 205.0

· العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 205.0

· معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 205.0

· العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر 205.0

· عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 205.0

· ك.ت. فني صناعي قويسنا 205.0

· ك.ت. فني صناعي الزقازيق 205.0

· الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 205.0

· معهد عالي خدمة اجتماعية الإسكندرية بمصروفات 205.0