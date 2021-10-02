تراند اليوم : نتائج الخارجي 2021 .. نتائج السادس الخارجي 2021 ... نتائج السادس الاعدادي الخارجي 2021

نتائج الخارجي 2021 رابط تحميل نتائج السادس الخارجي 2021 نتائج السادس الاعدادي الخارجي 2021،أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الخارجي 2021 السادس اعدادي الاحيائي التطبيقي الادبي التمهيدي جميع المحافظات.

نتائج السادس الاعدادي الخارجي 2021 بغداد ,الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ,السليمانية , واسط اربيل , دهوك , نتائج تمهيدي سادس علمي 2021 .

الروابط الرسمية لنتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول :-

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يذكر أن 450 ألف طالب وطالبت خاضوا امتحانات الصف السادس الاعدادي التطبيقي والاحيائي والادبي للعام 2021 في جميع المحافظات العراقية خلال 27 يونيو وحتى 15 يوليو من العام 2021 .