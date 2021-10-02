تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 : امساكية رمضان مصر السعودية : مواعيد الافطار والسحور للصائمين جدول تقويم امساكية رمضان 1439

امساكية رمضان 2018 امساكية شهر رمضان 1439 لهذا العام ، امساكية شهر رمضان 2018 مواعيد الافطار والسحور للصائمين جدول تقويم امساكية رمضان 1439 والمواعيد الصحيحة لجميع المدن imsakiyah Ramadan 2018 .

ومع بداية شهر رمضان الكريم يتجه المسلمين الى امساكية رمضان للتعرف على ميعاد بدأ الشهر و ميعاد نهايتة مقارنة مع التاريخ الميلادي و كذلك للتعرف على مواعيد الصلاة و الاهم بينهم هي صلاة الفجر لانها موعد بدأ الصيام و صلاة المغرب لانها موعد الافطار ، مثل هذه الامساكيات تكن محددة قبل شهر رمضان بشهور او ربما منذ سنوات بواسطة علماء الفلك .

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري - و الذي يتكون في الاساس من اثنا عشر شهرا - غالبا ما يكون شهر رمضان اما ثلاثون او واحد وثلاثون يوم و يختلف هذا الامر مع رؤية الهلال و يأتي بعده مباشرة عيد الطفر المبارك ، و على الرغم من ان المراصد الفلكية تحدده سابقا و يتم كتابته في الامساكيات منذ بداية العام الا انه لابد من رؤية الهلال للتأكد من بداية شهر شوال .

اذا فالمسلمون جميعا يحددون مواعيد الصيام و الافطار خلال شهر رمضان من الامساكية وهذا الامر يعتبر خطأ شائع فهذه الامساكيات مهما بلغت دقتها فهي ليست صحيحة بنسبة 100% و انما لابد ان يعتمد الفرد على سماع الاذان من المساجد حتى يتمكن بدأ الصيام في وقت الفجر او من الافطار عند صلاة المغرب و لكن مع الاسف فالمساجد ايضا تعتمد على الامساكيات .

قال الله تعالى : " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " و هذا هو وقت تحديد بدأ الصيام و هو التيقن من بدأ ظهور وقت الفجر كذلك لابد من التيقن الى بدأ الغروب و اذا كنت تشعر بوجود خطأ في امساكية رمضان لديك فيمكنك السحور باكراً قليلاً عن ميعاد الفجر و كذلك يمكنك الافطار بعد المغرب بوقت قليل حتى تتيقن من الميعاد و لكن في ذلك ضياع لسنة النبي عليه الصلاة و السلام عندما قال " لا يزالُ الناس بخيرٍ ما عجلوا الفطر " .

وقد يسأل الكثيرين عن سبب تقديم الامساكية الرمضانية مع العلم بعدم دقتها الكاملة وما قد يحدث الكثير من الأخطاء من البعض لمتابعتهم الدقيقة الموجودة في الجدول، والإجابة هي باننا نسعى أن نُقدم الإفادة ونوضح الأمر للمستخدمين جميعاً بأن يتحروا الدقة والشروق والغروب بشكل أوضح وعدم الاعتماد الكلي على المواعيد المذكورة سواء في موقعنا أو غيره من المواقع ونسأل الله أن يوفقنا ويُسدد خطانا ويُرشدنا إلى الطريق القويم وإياكم وجميع المسلمين.

في شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من الرجال عن موعد اذان الفجر وبشكل أعلى من النساء ويرجع ذلك لرغبتهم بالذهاب إلى المسجد من أجل الصلاة، بينما تقوم النساء بالبحث عن موعد اذان المغرب بشكل أعلى من الشباب وذلك من أجل تجهيز مائدة الافطار قبل الاذان بثلاث دقائق على الأقل، وهذا الشيء متعارف عليه كل عام.

امساكية مصر:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:25 pm 07:55 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:26 pm 07:56 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm السبت 4 19 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm السبت 11 26 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:28 pm 07:58 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:29 pm 07:59 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:11 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:10 am 12:02 pm 03:25 pm 06:31 pm 08:01 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:32 pm 08:02 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:33 pm 08:03 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:34 pm 08:04 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm