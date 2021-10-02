تراند اليوم : مواعيد الاختبارات النهائية 1439 // التقويم الدراسي مواعيد الاختبارات النهائية 1439

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نقدم لكم طلابنا الاعزاء مواعيد الاختبارات النهائية 1439 وتواريخ بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول واجازة اليوم الوطني واجازة منتصف العام وبداية الفصل الدارسي الاول والثاني.
نقدم لكم طلابنا الاعزاء مواعيد الاختبارات النهائية 1439 وتواريخ بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول واجازة اليوم الوطني واجازة منتصف العام وبداية الفصل الدارسي الاول والثاني.
|التقويم الدراسي للعام:: 1439-1440
|الموضوع
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|1439/12/22
|2018/09/02
|إجازة اليوم الوطني
|1440/01/13
|2018/09/23
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|1440/04/09
|2018/12/16
|بداية إجازة منتصف العام
|1440/04/20
|2018/12/27
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|1440/04/30
|2019/01/06
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
|1440/08/16
|2019/04/21
|بداية اجازة نهاية العام
|1440/08/27
|2019/05/02