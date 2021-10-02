منوعات

تراند اليوم : مواعيد الاختبارات النهائية 1439 // التقويم الدراسي مواعيد الاختبارات النهائية 1439

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نقدم لكم طلابنا الاعزاء مواعيد الاختبارات النهائية 1439 وتواريخ بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول واجازة اليوم الوطني واجازة منتصف العام وبداية الفصل الدارسي الاول والثاني.

 التقويم الدراسي للعام:: 1439-1440
الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1439/12/22 2018/09/02
إجازة اليوم الوطني 1440/01/13 2018/09/23
بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1440/04/09 2018/12/16
بداية إجازة منتصف العام 1440/04/20 2018/12/27
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1440/04/30 2019/01/06
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1440/08/16 2019/04/21
بداية اجازة نهاية العام 1440/08/27 2019/05/02
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا