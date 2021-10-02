تراند اليوم : مواعيد الاختبارات النهائية 1439 // التقويم الدراسي مواعيد الاختبارات النهائية 1439

نقدم لكم طلابنا الاعزاء مواعيد الاختبارات النهائية 1439 وتواريخ بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول واجازة اليوم الوطني واجازة منتصف العام وبداية الفصل الدارسي الاول والثاني.

التقويم الدراسي للعام:: 1439-1440 الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1439/12/22 2018/09/02 إجازة اليوم الوطني 1440/01/13 2018/09/23 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1440/04/09 2018/12/16 بداية إجازة منتصف العام 1440/04/20 2018/12/27 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1440/04/30 2019/01/06 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1440/08/16 2019/04/21 بداية اجازة نهاية العام 1440/08/27 2019/05/02