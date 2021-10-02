تراند اليوم : الحكم بحبس مريم حسين بعد الإساءة للممثل حسين المنصور

قضت محكمة الجنح الكويتية أمس الأربعاء، غيابيًا بسجن الممثلة مريم حسين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد الإساءة إلى الفنان حسين المنصور، من خلال مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الحكم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد ادعاء وكيلي الفنان المنصور، المحاميَينِ بشار النصار وشيماء بوقماز، ضد الممثلة مريم حسين بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وفقًا لصحيفة الأنباء الكويتية.

وكان المنصور قد رفع دعوى قضائية ضد مريم حسين، على خلفية نشرها مقطع فيديو عام 2016، يحتوي إساءة إليه، بينت من خلاله (عدم احترامها له وأنها لا تتشرف بالتعاون معه).