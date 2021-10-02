تراند اليوم : أسبوع للموضة في السعودية

انطلقت في العاصمة السعودية ، فعاليات أسبوع الموضة العربي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة، في خطوة يأمل المنظمون أن تسلط الضوء على المواهب المحلية في هذا المجال.

وتدفقت سعوديات وشقراوات من شرقي أوروبا يرتدين أحدث صيحات الموضة على قاعات فندق الريتز كارلتون في الرياض، إيذانًا بانطلاق أول أسبوع للموضة فى السعودية. وتستمر أعمال "أسبوع الموضة العربي" بين الـ10- 14 أبريل الجاري.

وقالت عارضة الأزياء أنيتا دميكروسكا :"نحن متحمسون للغاية لأن هذا أول أسبوع للموضة في السعودية وهو ما يعني أننا نصنع التاريخ".

ولن تشمل عروض الأزياء أي عباءات. ويتضمن أسبوع الموضة عروضا يقتصر الحضور فيها على المدعوين. وأقام متجر "هارفي نيكولز" الشهير منفذا مؤقتا لبيع ملابسه في خيمة.

وتقام عروض الأزياء في خيمة أخرى بمشاركة مصممين من البرازيل ولبنان وروسيا والسعودية والولايات المتحدة والإمارات.

المملكة على الموضة

وكان من المقرر تنظيم أسبوع الموضة الشهر الماضي، لكنه تأجل، وتوافدت شخصيات في عالم الأزياء من إيطاليا وروسيا ولبنان على الرياض للاحتفاء بعمل المصممين المحليين والدوليين.

وقالت ليلى عيسى أبو زيد، مديرة مجلس الموضة العربي في السعودية، الذي ينظم الأسبوع، إنه من المتوقع مشاركة 1500 شخص بينهم 400 من خارج المملكة.

وعبرت ليلى عن أملها في أن يجلب أسبوع الموضة عائدا للسعودية ويسلط الأضواء على المواهب المحلية.

وأضافت أنه عندما يذهب الناس إلى فرنسا لحضور أسبوع باريس للموضة، فإن الفنادق تكون محجوزة بالكامل مشيرة إلى أنها ترغب في تحقيق هذا الزخم في السعودية مرتين سنويا.

وذكرت أنها تريد خلق منصة تتيح للمصممين المحليين الانطلاق للعالمية.