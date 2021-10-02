تراند اليوم : ارطغرل 114 :: مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 114 مترجم موقع النور

أحدثت الحلقة 114 من مسلسل قيامة ارطغرل ثورة في قلوب عشاق مسلسل قيامة ارطغرل على منصات التواصل الاجتماعي، حول مصير الخائن سعد الدين كوبيك وكيفية قتله بعد ظهور جون ألب بوجه أرطغرل أثناء دخوله لخيمة سعد الدين كوبيك بحجة أنه رسول من سيمساط.

وفي أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع:

- قراجة يرسل محارب لأخذ أرطغرل ليقابله في المغاره والمفاجئة ان السلطان ووالدته تكون تنتظر أرطغرل .

- أرطغرل ينقذ احد الأمراء من جنود سعدالدين كوبيك

- سعدالدين يثتل بعض الأسياد المتمردين

- أحمد الب يراقب ماريا التي تعطي رسالة لأحد جنود سعدالدين

- قراجة يتقرب اكثر واكثر من سعد الدين

- ادغوموش محارب غون الب يتلقى رسالة من سعدالدين ان يذهب لقبيلة الكايي ليقتل او ليحضر السلطان

- ارطغرل يدخل متنكرا بزي جنود سعدالدين لمكان اقامة سعدالدين

- قراجة الذي كان في اجتماع مع سعدالدين يخبر ارطغرل ان سعد الدين ينوي قتل او اسر السلطان

- ادغوموش يدخل خيمة السيادة في الكايي ليجد السلطان ومعه ارتوك

- ارطغرل يدخل خيمة السيادة عند سعدالدين فيجد غون الب ولا يجد سعدالدين كوبيك .