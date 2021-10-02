تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 .. قائمة اسماء مسلسلات رمضان 2018 السعودية

مع حلول شهر رمضان المُبارك بدأت ملامح مُسلسلات رمضان السعودية للموسم الجديد 2018، تتكشف للمُشاهد العربي، حيث اعلن بَعض المُخرجين في وقت سابق عن بدء تصويرهم لأجزاء لمسلسلات كانت قد عُرضت في رمضان الماضي، إضافة إلى مُسلسلات جديدة ستُعرض لأول مرة ضمن سباق المارثون الرمضاني، وحديثاً أعلن عدد من نجوم الفن والدراما إنتهاءهم من تصوير مسلسلات الجديدة التي سترى النور مع أول أيام الشهر المُبارك، وسرد النجوم تفاصيل عن أعمالهم الدرامية من حيث الأحداث والقصص التي تتحدث عنهم، وأسماء النجوم التي شاركت في المسلسل .

وتُعتبر الدراما السعودية، من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً باهراً في المواسم الأخيرة من شهر رمضان المُبارك، وما زالت مُستمرة، حيث سيكون المُشاهد السعودي والعربي على موعد مع المتعة والتشويق والإثارة، التي سيشاهدها عبر مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة، والتي تتحدث عن قضايا مُختلفة تُناسب جميع الإهتمامات، في هذا القال نذكر اسماء مسلسلات رمضان السعودية.

قائمة اسماء المسلسلات السعودية في رمضان 2018

إهتمت السعودية مؤخراً في الدراما والفن، وزادت من حرصها على تطويره، ويزيد ذلك بعد الإعلان عن إفتتاح دور للسينما في مختلف المحافظات السعودية، والتي سيعرض فيها بالمقام الأول الأعمال الفنية والمسرحية السعودية، هنا تتعرف عزيزي الزائر على أسماء المسلسلات السعودية في رمضان 2018.

مسلسل الدراما عزوتي: قصة المسلسل: تدور الأحداث في ضوء مشاكل الأسرة والأبناء، والتركيز على الطابع التربوي وعلاقة الأبناء بالآباء.

من المقرر أن يعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني.

مسلسل الدراما سموم (المعزب ج2): تدور أحداث الجزء الثاني في قالب تراثي متناولا العديد من الأحداث والمواقف الاجتماعية، حيث صراع بين شخصيتي الفرج وجوهر.

مسلسل الدراما حلوة الأغصان: قصة المسلسل: يستعرض المسلسل بعض القضايا الاجتماعبية والإنسانية والتي يتم عرضها بشكل مليء بالمفاجآت.

مسلسل روز باريس: يتناول المسلسل الكثير من القضايا الإنسانية الاجتماعية، حيث الفتاة روز التي ولدت من أم فرنسية، وأب كويتي، وتعاني من مرض القلب، فتضطر لإجراء عملية جراحية في فرنسا، حيث تلتقي بالشاب “مشاري” هناك وتتعلق بحبه.

مسلسل الدراما عطر الروح: قصة المسلسل: تدور أحداث العمل حول معلمة في العقد السادس من عمرها، تواجه ظروفاً صعبة من الجحود والنكران، فتقرر أن تبتعد لتعيش في عزلة عن الجميع، فإذا بها تواجه تحديات جديدة وأصعب.

مسلسل الكوميديا واحد مهم: قصة المسلسل: تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول بعض القضايا في المجتمع الخليجي، وطرق تصحيحيها .