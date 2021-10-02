تراند اليوم : الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2018 من موقع المصرية للاتصالات .. فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل

متابعينا الكرام نتابع معكم تقديم خدمة الاستعلام عن التليفون الارضي في مصر التي تعد من اهم الخدمات وخاصة الخدمات التى تتم عن طريق الانترنت التى توفرها بعض الشركات الكبرى كما يمكن لاى شخص ان يستعلم ويسدد فاتورة التليفون الارضى لشهر ابريل 1/2018 من المصرية للاتصالات على النت مجانا.

وفى ذالك السياق سنقدم لكم حيث بامكان السادة العملاء التعرف علي تفاصيل فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2018 بالاسم او الرقم، من خلال الخدمة الالكترونية التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لعملائها الكرام ، مساهمة منها في تخفيف العبء والمعاناة التي يواجهها مستخدمي الخدمة عند سداد ومعرفة قيمة فاتورة التليفون المنزلي والارضى لشهر يناير 2018 ، من خلال السنترالات التابعة للشركة.

ومن خلال موقع المصرية للاتصالات يتم الانتقال مباشرة وبشكل تلقائى الى الصفحة الخاصة بعرض الفواتير عن طريق الاستعلام بواسطة رقم التليفون الارضى ، وبالاضافة الى عرض قيمة فاتورة التليفون الارضى لهذا الشهر ، يتم عرض اخر ثلاثة فواتير اخرى ، ويقوم موقع شركة المصرية للاتصالات بعرض كل فاتورة بشكل تفصيلى ومنفصل وعرض قيمة الفاتورة بالجنيه المصرى واذا تم دفعها ام لا .

ويمكن لكل عملاء ومستخدمين شركة موقع المصرية للاتصالات اثناء الاستعلام عن فاتورة التليفون الاطلاع على تاريخ اصدار الفاتورة وفى حالة دفع الفاتورة يتضمن تاريخ دفع قيمة الفاتورة ومدة الاستهلاك التى تكون فى الغالب لمدة ثلاثة اشهر بالاضافة الى عرض قيمة المكالمات المحلية والدولية والزائدة واجمالى قيمة الفاتورة .

الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات هنـــــــــــا ونذكر بالتالي::

يتم إخال كود المحافظة الخاص بالمشترك مثل “02” و هو كود القاهرة.

يتم إدخال رقم التليفون الأرضي.

الضغط على “عرض”، ليتم عرض قيمة فاتورة الشهر المراد تسديده.

كماز يمكنكم الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلى لشهر يناير2016 بعدة طرق مختلفه أولى هذه الطرق هى الطريقة التقليدية والمعتادة للمواطنين وهى الذهاب الى السنترال من اجل الاستعلام عن الفاتورة وهذا نظرا لتسببة بعض الاعطال لمصالح المواطنين والصالح العام ايضا لتكدس المواطنين وكثرة مشاغلهم قدمت شركة مصرية للأتصالات المصرية للأتصالات خدمة اسهل واسرع , وهى امكانية الأستعلام عن مبلغ الفاتورة من خلال استخدام شبكة الأنترنت فى أى مكان واى وقت من خلال ادخال رقم التليفون وكود المحافظة فقط ، وسوف توفر لك الخدمة معرفة ماقمت بأستهلاكة طول الشهر بشكل تفصيلى للمكالمات المحلية وقيمتها ,والمكالمات الزائدة وقيمتها , وقيمة الضرائب , وقيمة الأشتراك الشهر للتليفون .