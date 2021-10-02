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تراند اليوم : تردد قناه الفراعين 2018 على النايل سات التردد الجديد لقناة الفراعين 2018

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تردد قناة الفراعين الجديدة القناة تقدم العديد من البرامج الاخبارية تهتم بالشان الوطنى قناة خاصة تابعه لتوفيق عكاشة الاعلامى المثير للجدل ونقدم لكم الان تردد قناة الفراعين التردد الجديد والاخير للقناة على النايل سات.

تردد قناة الفراعين على النايل سات:-

11219

افقى

معدل الترميز

27500

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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