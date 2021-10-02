تراند اليوم : لماذا لا تغني نجوى كرم في اللهجة المصرية!

أحيت المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائياً في طابا بمصر، بمناسبة شم النسيم، بحضور عدد كبير من جمهورها، بعدما كانت غائبة عن إقامة الحفلات في مصر منذ ثماني سنوات.

وبسبب كثرة التساؤلات التي تتلقاها عن سبب عدم غنائها باللهجة المصرية، قالت في بداية حفلها: "يشاع أني لا أحب الغناء باللهجة المصرية، ولكني أؤكد أني تربيت على الطرب المصري الأصيل وأغاني محمد عبد الوهاب وحليم، لكني لا أجيد اللهجة المصرية، لذلك لن أغامر بنطق أي حرف بطريقة خاطئة"، مشيرةً إلى أنها تركت الغناء المصري لأهله، فهم أولى به، وفضلت التركيز على لونها اللبناني الذي له جماهير عريضة، وتمنّت أن يتقبلها المصريون بهذا اللون.

وصعدت نجوى على خشبة المسرح في منتصف الليل وغنت لما يزيد عن الساعة، وسط تشديد أمني مكثف، ورقصت على الأغاني اللبنانية، كما غنت أغانيها "كتفي في كتفك" و"ما في نوم"، و"عطشانة"، و"مغرومة"، و"قمر العشاق"، وغيرها.