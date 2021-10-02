تراند اليوم : العطلات الرسمية الكويت 2018

نقدم لكم العطلات الرسمية الكويت 2018 ، جدول العطل الرسمية في الكويت 2018 ، العطل الرسمية لعام 2018 في الكويت للمدارس ،و اجازات الكويت 2018 ،و الاعياد العطل في الكويت 2018 .

تاريخ يوم الإجازات

1 يناير الإثنين رأس السنة

25 فبراير الأحد اليوم الوطني

26 فبراير الإثنين يوم التحرير

13 أبريل الجمعة الإسراء والمعراج

15 أبريل الأحد ليلة الإسراء والمعراج

15 يونيو الجمعة عيد الفطر

16 يونيو السبت أجازة عيد الفطر

17 يونيو الأحد أجازة عيد الفطر

21 أغسطس الثلاثاء عيد الأضحى

22 أغسطس الأربعاء أجازة عيد الأضحى

11 سبتمبر الثلاثاء رأس السنة الهجرية

22 نوفمبر الخميس المولد النبوي