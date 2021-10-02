تراند اليوم : علامات تدل على أنك تتمتع بذكاء استثنائي

أعلن علماء النفس أن حادي الذكاء يتمتعون بسمات لا تظهر لدى أصحاب القدرات العقلية الاعتيادية.

ومن أهم هذه السمات التي تميز الأذكياء:

- العيش من دون جدول يومي

تشير معظم الدراسات إلى أن الأذكياء الحقيقيين يعيشون وفق إيقاعهم البيولوجي. وعادة لا ينامون ولا يستيقظون مع الآخرين. وقد بينت دراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد أن الموهوبين يميلون إلى السهر ليلا ولا ينامون حتى الصباح.

- ضعف الثقة بالنفس

لا يثق الأذكياء بأنفسهم كثيرا، لأن دماغهم يسمح لهم بالحكم على أنه من السهل جدا ارتكاب الأخطاء. وهذه الظاهرة في علم النفس تسمى تأثير دانينغ-كروغر، حيث أن الأذكياء ينتبهون جيدا لأخطائهم، لذلك يميلون إلى اعتبار الآخرين أكثر كفاءة.

- الحساسية الشديدة من طريقة تناول الطعام

يلاحظ أن الأذكياء يتميزون بحساسيتهم الشديدة من طريقة تناول الطعام. لأن الشخص الذكي جدا يكون عادة حساس من الأصوات والضوضاء لأنها تشتت التفكير.

- لون العين

بينت نتائج الدراسات التي أجريت في جامعة لويزفيل الأمريكية، أن الأشخاص بلون عيون رمادي أو بني لهم قدرة تفكير غير طبيعية مقارنة بالآخرين.

- الرسم في أوقات الفراغ

اتضح أن الذين يميلون إلى الرسم الميكانيكي في وقت الفراغ لهم مؤشر ذكاء IQ مرتفع جدا.

- السلبية

يرى الأذكياء صورة قاتمة للأوضاع في الوسط المحيط، ويميلون دوما إلى التفكير بالمشكلات القائمة. ووفقا لرأي علماء فيسيولوجيا الأعصاب، فإن إدراك الحقيقة من قبل الأذكياء يعد نتيجة نشاط عفوي لأدمغتهم. وتعزيز نشاط الدماغ يؤدي إلى تحليل وتفصيل العمليات الفكرية ويجبرهم على رؤية المشكلات الحياتية بوضوح.