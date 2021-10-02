تراند اليوم : تنسيق كلية الحقوق 2018

تنسيق كلية الحقوق 2018 ، ويجب أن يتوافق مجموع الطالب بالثانوية العامة مع الحد اﻷدنى من الدرجات التي يحددها مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي للقبول بالكليات، كما يمكن للطالب الحاصل على دبلوم التجارة الشعبة “القانونية” الالتحاق بكلية الحقوق.

وذلك من خلال درجات الحد الأدنى التي يحددها مكتب التنسيق، وكذلك طلاب المعاهد الفنية التجارية “نظام الثانوية العامة سنتين” شعبة القانون بشرط الحصول على 75% من مجموع الدرجات.

الشُعب الدراسية في كلية الحقوق

تنقسم الشعب الدراسية بكلية الحقوق إلى ثلاثة، وهي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، ويختلف نظام الدراسة بكل منهم عن الآخر، فيتواجد نظام الانتظام والانتساب.

شعبة اللغة العربية “انتظام”

تتضمن شعبة اللغة العربية “انتظام” الطلاب الذين يرشحهم مكتب التنسيق إلى الكلية، وهو يعتبر الشرط اﻷساسي للتقديم بعد ذلك في شعب اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وتبلغ مصاريفها 150 جنيه.

شعبة اللغة العربية “انتساب موجه”

وهي مختصة بالطلاب الحاصلين على الدرجات الأقل، ويرشحهم مكتب التنسيق، وفيه تقوم الجامعة بتوفير الخدمة التعليمية للمنتسبين بمقابل مادي، كما يجوز تحويل الطالب شعبة انتساب إلى شعبة انتظام في حالة حصوله على تقدير جيد، وتبلغ مصاريفها 470 جنيه.

شعبة اللغة العربية “انتساب عادي”

يلتحق بتلك الشعبة الطلاب العاملون بشرط إحضار ما يفيد موافقة جهة عملهم، والطلاب المفصولين من كليات أخرى لاستنفاذ فرص الرسوب بشرط أن يكون مجموع درجاتهم في الثانوية العامة متفق مع مجموع الدرجات التي أخذت بها الكلية في عام حصولهم على الثانوية أو في عام فصله.

والطلاب الحاصلون على مؤهلات عليا “ليسانس- بكالوريوس”، ولا توجد قيود من حيث سنة الحصول على المؤهل بشرط أن يكون الطالب حصل على الثانوية العامة قبل الحصول على المؤهل العالي.

شعبة اللغة اﻹنجليزية

تقبل الشعبة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها في العام الجامعي الحالي، وألا يقل مجموع درجات الطالب في اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة عن 42.5 درجة.

كما تكون الدراسة بالشعبة نظامية، ويشترط لدخول الامتحان ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من عدد الدروس والمحاضرات في كل مادة، وتعرض حالات الطلاب غير المستوفين لهذه النسبة على لجنة الإشراف لاتخاذ قرار بشأنهم.

ويقبل المحولون من جامعات أخرى؛ بشرط أن يتم تحويلهم في المواعيد المعلنة بالجامعات على أن يكون ذلك قد تم قبل غلق باب القبول بالشعبة الإنجليزية، ووفقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الشعبة، وعلى الطالب استيفاء الأوراق المطلوبة للالتحاق بالشعبة الإنجليزية بالكلية.

وتكون الأسبقية في الالتحاق بالشعبة وفقًا للمجموع التراكمي أي مجموع الطالب في الثانوية العامة بالإضافة إلى مجموع درجاته في اللغة الإنجليزية، وفي حالة التساوي يفضل الطالب الحاصل على مجموع أعلى في اللغة الإنجليزية، ويشترط أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى للطالب المتقدم.

يتم نظام الدراسة في الشعبة باللغتين الإنجليزية والعربية، وتبلغ مصاريفها 12500 جنيهًا، ويتطلب من الطلاب إحضار صورة استمارة الثانوية العامة، وصورة شهادة الميلاد، وصورة خطاب الترشيح، وعدد 6 صور شخصية.

حقوق فرنساوى بتاخد من كام

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شعبة اللغة الفرنسية

يشترط لالتحاق الطالب بالشعبة أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة “للعام الحالي” أو من إحدى المدارس الفرنسية، ويكون التقديم من خلال مكتب التنسيق، واستفاء الشروط الداخلية التي تُقرها كل جامعة، ويؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق، على أن يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.

ويتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاة درجات المجموع الكلي للثانوية العامة، ودرجة المستوى الرفيع “Francais Eleve”، بجانب درجة اللغة الفرنسية “Francis General”، بالإضافة إلى درجة الـ Alliance ou Delf ou Dalf، ودرجة الاختبار التحريري، والاختبار الشفوي.

وتكون الدراسة بالشعبة نظامية، ويشترط لدخول الامتحان ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من عدد الدروس والمحاضرات في كل مادة، وتُعرض حالات الطلاب غير المستوفين لهذه النسبة على لجنة الإشراف لاتخاذ قرار بشأنهم، وتكون الدراسة باللغتين الفرنسية والعربية ويجوز للجنة الإشراف على الشعبة أن تحدد سنويًا مادة من المواد التي تدرس باللغة العربية يتم تدريسها باللغة الإنجليزية .

والأوراق المطلوبة من الطلاب، شهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب، وصورة جواز السفر، وملء استمارات تحددها الكلية عند الدخول في الدراسة.

وهناك اتفاقية تخص جامعة القاهرة فقط، عقدتها مع جامعة سروربون الفرنسية، والتي تقدم منح للطلاب لاستكمال دراستهم في فرنسا، بمصروفات تصل إلى 1100 جنيهًا، منقسمة إلى 5100 جنيهًا إلي الكلية بـ”مصر” و 5000 جنيهًا مصاريف للجامعة في سوريون.

كما تتيح الكلية لطلاب الشعبة استكمال الدراسة بعد السنة الرابعة في الجامعة بباريس لتحضير الماجستير أو الحصول على درجة الليسانس