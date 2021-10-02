تراند اليوم : بالفيديو: شاهد رد فعل رجل أعمى يرى زوجته وابنه للمرة الأولى

الخليج 365/

استطاع رجل أميركي من كولورادو يُدعى جيني بوردي أن يرى زوجته للمرة الاولى، حيث عانى و لمدة عاماً من مرض أدى إلى ضعف شديد في نظره وعدم قدرته على رؤية الأشخاص والأشياء إلا أنّه رفض أن يدع وضعه الصحي يؤثر سلباً على علاقته بزوجته فقد كان يقدم لها المساعدة في أداء الكثير من الأعمال المنزلية والمهمات الحياتية وقد تلقى ذات يوم الهدية الأجمل في حياته، إذ دُعي للمشاركة في البرنامج التلفزيوني راشيل شو حيث طلب منه أن يرتدي نظارات ذات تصميم غريب وحين فعل ذلك لم يصدّق أنّه بات يرى كلّ شيء بوضوح وكانت المفاجأة عندما نظر إلى زوجته حيث قال بصوت مرتفع يا إلهي كم هي جميلة ، ما دفع الأخيرة إلى البكاء.