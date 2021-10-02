تراند اليوم : طفلة عمرها 7 سنوات تطلب وظيفة في غوغل.. وجاءها الرد

وكالات/ الخليج 365/

كتبت طفلة عمرها 7 سنوات رسالة إلى "مدير غوغل"، كما وصفته، تسأله عن الحصول على وظيفة في الشركة العملاقة.

وجاء في الرسالة التي كتبتها كلو بريجووتر من هيرفورد ببريطانيا وكانت بخط اليد، أن "والدي أخبرني أنه بإمكاني الجلوس على مقاعد غير تقليدية (كالتي في غوغل).. أنا أحب الحاسوب أيضاً".

رسالة كلو بخط اليد المرسلة إلى "مدير غوغل"

وأضافت في الرسالة التي وصلت الرئيس التنفيذي لغوغل ساندر بيشاي "والدي قدم لي لعبة فيها روبوت أحركه إلى أعلى وأسفل خلال مربعات. أنا أملك جهازاً لوحياً ألعب فيه بعض الألعاب"، مشيرة إلى هوايتها في البرمجة

رد مدير الشركة العملاقة على رسالة الطفلة

وقالت إن والدها أخبرها أن بإمكانها الحصول على وظيفة في الشركة العملاقة غوغل إذا استمرت في التعلم. ولم ينته حلم الطفلة الإنجليزية ههنا، فقد كشفت عن طموحها في العمل بمصنع شوكلاتة والسباحة الأولمبية.

وجاء الرد من الرئيس التنفيذي للشركة الكبيرة وفيه نصح الطفلة بإكمال دراستها وتقديم وظيفة حينما تنهي تعليمها. وقال لها إذا عملت بجدية فستحققين أحلامك من العمل في غوغل إلى السباحة الأولمبية