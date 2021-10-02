تراند اليوم : بالفيديو: أمير دندن يسحر لجنة وجمهور ارب أيدول في أغنية "بيا"

الخليج 365/

سحر المشترك الفلسطيني أمير دندن جمهور ارب ايدول في الجولة ما قبل الأخيرة من البرنامج .

أجاد أمير دندن في أداء الموال وهو ما دفع وائل كفوري للوقوف له، إشادة منه بأدائه الجيد، وغنى أمير أغنية "بيا" التي أشعلت المسرح بالتصفيق الحاد، وهو ما جعل أيضاً اللجنة تقف وتصفق مع الجمهور.

وفي التقييم الذي بدأت به نانسي عجرم في ظل هتاف الجمهور باسم أمير، قالت نانسي عجرم أنه يثبت أن الأرض التي بها خير ستظل تزهر بالورود وهنفت "تحيا فلسطين"، أما وائل كفوري قال أنه يحق له الافتخار بموهبته وصوته وبلده، لكنه حذره من الغرور.

بينما قالت أحلام أنه يستحق لقب أمير وليس اسماً فقط، ووقفت أحلام خصيصاً تحية له وطالبت الجمهور بالوقوف أيضاً لأمير.

أما حسن الشافعي أطلق عليه لقب "الساحر"، مشيراً أنه في كل حلقة يخرج شيء جديد في الأداء.