تراند اليوم : بالفيديو والصور..لماذا يحسد الفلسطينيون هذا الحمار؟

القدس المحتلة- الخليج 365:

اجتاز حمار أحد المعابر الإسرائيلية متجهاً إلى مدينة القدس، من دون أن يتعرض للتفتيش والإذلال الذي عادة ما يمارسه جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين، فأبدى البعض شعورًا بالحسد.

ويظهر في المقطع المصور الذي يتداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، فلسطينيان يعلقان على الفيديو :" أنت شخص محترم، تدخل المحسوم ( الحاجز) من دون أن يسألك أحد، أو يلقي الجنود القبض عليك، يا ريتنا حمير زيك".

ولا تتمتع جميع الحمير في الأراضي الفلسطينية بذات المزايا، إذ سبق أن اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية العشرات من الحمير المملوكة لمواطنين في مناطق الأغوار، بذريعة دخولها حدود المستوطنات الإسرائيلية، أو تجولها في أراض ذات سيادة إسرائيلية.

ويقول موقع البوابة: عادة ما ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عن تلك الحمير إلا بعد تغريم أصحابها بمبالغ مالية كبيرة، وهي وسيلة تنتهجها سلطات الاحتلال لتضييق سبل العيش على بعض التجمعات الفلسطينية الريفية، التي تعتمد على الحمار كوسيلة نقل عمل.

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