تراند اليوم : نابلس تناقش كتاب "جيش الظل.. المتعاونون الفلسطينيون مع الصهيونية"

رام الله / الخليج 365

نظمت بلدية نابلس، لقاء ثقافيا في مسرح مركز الطفل الثقافي (حمدي منكو) التابع لها حول كتاب "جيش الظل.. المتعاونون الفلسطينيون مع الصهيونية – 1917-1948) وهو من مؤلفات الكاتب "هيليل كوهين" وترجمة هالة العوري.

وقام منسق المراكز الثقافية في البلدية، زهير الدبعي، بتقديم وعرض الكتاب، بحضور عدد من الكتاب والقراء والمثقفين والمهتمين.

وأوضح الدبعي ان هذا الكتاب مفيد كونه يتيح الاطلاع على الكثير من الحقائق والمعلومات، وفي نفس الوقت فهو يحاصر القاريء باحساس من المهانة والاهانة.

وتحفظ الدبعي خلال تقديمه للكتاب ، عن ذكر بعض الاسماء الواردة فيه، شارحا أن الهدف من عرض الكتاب هو ليس التحريض على اشخاص وانما نشر المعرفة والوعي.

وحول اسباب اخضاع هذا الكتاب بالذات للنقاش، اشار الدبعي الى أن المعرفة والمعلومات مكون اساسي من مكونات المقاومة، وبالتالي فان الحق والاستعداد للتضحية مع الشجاعة والبطولة غير كافية بمفردها، موضحا ان الاحتلال منذ اكثر من مئة عام كان ولا يزال متفوقا علينا بالمعلومات، وهذا يصيبنا بالعجز والضعف والهزال ويحول هزائمنا الى مرض أو عاهة مزمنة.

وقال أنه من الضروري ان نتوقف عند معلومة اوردها الكتاب في الصفحة 323 منه حيث ورد "ان تقارير الاستخبارات تبرهن على انتشار المخبرين العرب من مختلف ارجاء البلاد، وما يزال من المتعذر تقدير حجم اتساع هذه الشبكة، مع الاخذ بعين الاعتبار، أن معظم ملفات الاستخبارات الاسرائيلية ما تزال مغلقة. ومع ذلك فمن المنطقي افتراض انها كانت اوسع بكثير مما يطرحه هذا الكتاب. وعلى أي حال لقد وفر المجندون معلومات ليس عن الاحداث داخل القرى فحسب، بل ايضا داخل الجهاد المقدس، وجيش الانقاذ، حيث تمكنوا من اختراق الجيوش العربية النظامية حتى قبل قيامها بغزو فلسطين".

وفي تعليقه على النص السابق قال الدبعي انه من الواجب التعاطي مع ذراع المعلومات الاستخبارية للمشروع الصهيوني ، بعيدا عن التهوين وبعيدا عن التهويل. وأضاف انه من الطبيعي التذكير بان طبيعة المقاومة الشعبية الاهلية الجماعية (اللا عنفية) من شأنها ان تحبط تفوق الاحتلال في ميدان المعلومات الاساسي الذي يعتبر شرطا ضروريا لجدوى سلاح الجو وسلاح المدرعات، كون اللا عنف يلغي ويشطب استخدام سلاحي الطائرات والدبابات.

وجاء في الكتاب ايضا: "من المؤكد بعضهم (العملاء) دفع ثمنا باهظا لدى تحولهم عقب الحرب الى لاجئين، رغم سعيهم الدؤوب لتجنب ذلك المصير. وعلى اية حال فقد تولى هؤلاء ونسلهم مواقع متنفذه في المجتمع الفلسطيني حتى حرب عام 1967، وأن على نطاق ضيق ."

وابدى الدبعى بعض الملاحظات منها أن العميل لم يستطع أن يحمي نفسه من مصير وطنه ومصير شعبه. وكل وعود الاحتلال مجرد أوهام وادوات غش وخداع واحتيال. كما ان في هذا النص اعتراف بأن الشعب الفلسطيني لم يهرب من وطنه بناء على طلب من قيادته أو من الجيوش العربية، وانما نتيجة عنف دموي مفرط بقصد التهجير وهذه سياسة المشروع الصهيوني وليس مجرد تعليمات آنية ومرحلية في العام 1948.

ولفت الدبعي الى ان الكتاب زودنا ببعض المعلومات والاساليب عن بعض الفئات من باعة الارض والسماسرة، وكذلك من رفدوا المشروع الصهيوني بالمعلومات وهم يتنوعون ما بين راعي اغنام و حارس بيارة، ومراسل في عيادة طبيب الى قادة وامراء وزعماء وأقلام مأجورة، لكنه (الكتاب) لم يتحدث عن فئة لا تقل خطورة تتمثل باولئك الذين يدفعوننا باتجاه معاكس ومناقض لما يريده الشعب ويتلاعبون في معايير الوطن والدين والمقاومة.

المصدر"القدس المحلية"