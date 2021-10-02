تراند اليوم : بالفيديو: برغم مرضه لجنة ارب ايدول تشيد بالمشترك يعقوب شاهين

الخليج 365/

أشادت لجنة ارب ايدول بالمشترك يعقوب شاهين من فلسطين في المرور الثاني من خلال موال أبدع فيه وأشعل بكلماته مسرح أراب أيدول في الجولة ما قبل الأخيرة من البرنامج، والتي تضم 5 مشتركين.

وفور انتهاء يعقوب شاهين من أغنيته اشتعل المسرح بالتصفيق الحاد، وبدأت نانسي عجرم عضور لجنة التحكيم بتقييم أداء يعقوب، قالت له أنه من الأشخاص الذي ظهر ولن يستطيع الجمهور أن ينساه، حتى وإن لم يفوز باللقب، وهو ما أكده وائل كفوري في تقييمه له.

أما حسن الشافعي قال أن حب الجمهور ليس له وصفه، ويعقوب لديه جمهور كبير من كل البلدان، وهي أهم شيء لدى الفنان، ونصحه بالتركيز في اختياراته في مشواره الفني، واختتمت أحلام التقييم قائلة بأنه كان رائع في مروره الأول لهذا وقفت تحيه له، وكشفت أحلام أنه لديه مشكلة في الأحبال الصوتية ويتعاطى حقن للعلاج، مشيرة أنه رغم كل هذا المرض لكن يعقوب يبدع في الأداء ويغني بربع قوة صوته.

وطالبت أحلام جمهورها بالتصويت ليعقوب شاهين، معلنة أنها ستدعمه وتصوت له.