تراند اليوم : موقع صراحة sarahah.com ... موقع صراحة sarahah.com للتواصل الاجتماعي ملايين المستخدمين والرسائل

وكالات/الخليج 365/ موقع صراحة الالكتروني، هو موقع بالغة العربية يشبه التطبيقات،تقوم فكرته على التواصل الاجتماعي عبر إرسال رسائل دون التعريف عن اسمه وهويته،ولاقى موقع صراحة انتشاراً واسعاً بين أوساط الشباب ففي جمهورية مصر العربية استخدم 2.7 مليون مصري موقع "صراحة" خلال شهر.

وحصد موقع "صراحة" ملايين المستخدمين في أقل من شهر واحد على تدشينه، وواجه عدة مشكلات تقنية أدت لتعطله مؤقتا، لأسباب عديدة، منها زيادة عدد الزوار وضغط المستخدمين وإنشاء حسابات به، كما ظهرت نسخ أخرى منه في محاولة لتقليده.

الموقع الذي دشنه المبرمج السعودي زين العابدين توفيق، خريج جامعة الملك فهد، أصبح مقصد كل من يرغب في معرفة رأي الناس به دون الكشف عن هويتهم.

ولم يتوقع توفيق ذلك النجاح الذي حققه موقعه بنسخته البسيطة، قائلاً إنه دشن الموقع منتصف يناير الماضي، بعدما أخذت الفكرة شكلا آخر في مخيلته، حيث كان يحلم خلال دراسته لعلوم الحاسب الآلي بالجامعة، بابتكار طريقة تُمكن الأشخاص الخجولين أو من يعانون من الحرج الاجتماعي، أن يقدموا نقدا بناءً لرؤسائهم وزملائهم داخل مجتمع العمل الواحد، لكي يتحسن أداء الأفراد، ويُطور هيكل ونظام المؤسسة أيا ما كان هدفها.

الموقع عبارة عن موقع إلكتروني لغته هي العربية شبيه بالتطبيقات، وتشبه فكرته نفس أفكار مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة حيث يمكن لأي شخص إرسال رسالة دون ظهور هويته، ويمكن لحضراتكم الدخول إلى الموقع عبر رابط موقع صراحة.

مؤسس موقع صراحة

الموقع نشأ في نوفمبر عام 2016 ميلادية، وتم تأسيسه بواسطة مبرمج سعودي اسمه زين العابدين توفيق، وهو مواطن من المملكة العربية السعودية يعيش في مدينة الظهران، حيث تخرج من جامعة الملك فهد تخصص البترول والمعادن.

الدافع من تأسيس موقع صراحة

حسب ما أفاد به المهندس زين العابدين توفيق من خلال موقع تويتر فإنه قام بتأسيس موقع صراحة للسماح للموظفين بتوجيه بعض النقد لمدرائهم دون أي تخوف من معرفة هويتهم، خصوصاً أن معظم المديرين لا يقبلون توجيه انتقاد لهم من موظفيهم، مما ساعد على زيادة الفجوة بين الموظفين والمدراء في الفترات الأخيرة.

كيفية استخدام الموقع الجديد

الموقع بسيط جداً، لا يلزم سوى الدخول علي الموقع وإنشاء حساب وبمجرد قبول البيانات، يمكنك استقبال رسائل من المتابعين والأصدقاء، عن طريق مشاركة رابط حسابك، وتصل تنبيهات إلى بريدك عند استلام الرسائل الجديدة.

الحماية الخصوصية والأمان في موقع صراحة

يخاف بعض من يرى الموقع من استخدامه تخوفاً من إمكانية التعرف على هويتهم من خلال مستلم الرسالة، ولكن المهندس زين العابدين توفيق يؤكد دوماً على استحالة حدوث ذلك الخطأ في الموقع، ومن خلال تجارب الكثيرين من المستخدمين أثبت الموقع أنه يمنح لمستخدميه خصوصيه وحماية، وأن مستقبل الرسائل لا يمكنه التعرف على هوية المرسلين.

من الجدير بالذكر أن أعداد المتابعين للموقع قد تجاوز المليون شخص رغم انطلاقه منذ ثلاثة أشهر فقط في نوفمبر الماضي.

فقد صرح المهندس زين العابدين أن عدد الأعضاء المشتركين قد وصل إلى اكثر من 1.4 مليون عضو، وتأتي مصر في المرتبة الأولي في استخدام الموقع وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ثم دولة تونس وهناك دول عربية وأجنبية تستخدم الموقع.

فمن مميزاته انك تستطيع التواصل مع الأصدقاء والمديرين بطريقة غير مباشرة وذلك لأبداء وجهة نظرك فيهم ولتطوير الأداء دون معرفة الراسل كما انه لا يحتفظ ببيانات الأعضاء.