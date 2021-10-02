تراند اليوم : اغنية يعقوب شاهين أصابك عشق يوتيوب .. قصيدة "أصابك عشق" يعقوب شاهين

متابعات/الخليج 365/

ألهب الفنان الفلسطيني المشارك في أرب أيدول يعقوب شاهين للمرة الثانية مسرح Arab Idol بأدائه قصيدة "أصابك عشق".وبدأت نانسي تعليقها على أدائه بقولها :" اسم الله عليك"، قبل أن تستطرد:" هناك أناس يمرون بحياتنا دون أن يتركوا أي أثر في ذاكرتنا، لكن أنت لديك سحر خاص سيجعلنا لن ننساك مهما كانت النتيجة".

وأبدى وائل كفوري إعجابه باللون الذي يؤديه، متمنيا أن يجد ملحنين وشعراء يكتبون ما يناسب صوت يعقوب.

وتحدث حسن الشافعي عن محبة الناس ليعقوب، وصنفها بأنها أمر غير مكتسب في الفن، ووجه نصيحة أخيرة :" الاختيار أهم شيء في حياتك".

وأثنت أحلام على أدائه في الأغنيتين وخاصة أغنية "إنتي وعم تفلي"، وقالت:" لم أستطع ألا أقف لك، إحساسك سكر Arab Idol، وسأصوت لك أنا وجمهوري".

وكشفت أحلام أن يعقوب مريض ويُغني بربع صوته كونه يعاني من مشاكل في حباله الصوتية ويتعالج بالحُقن .