تراند اليوم : ما حقيقة ضبط صابر الرباعي وبحوزته "كوكايين"؟

الخليج 365/

في خبر كان مفأجاة لعشاق الفنان صابر الرباعي انتشر صباح يوم الأربعاء 15 فبراير خبر نشرته إحدى وسائل الإعلام البريطانية عن المطرب التونسي صابر الرباعي، وكان مضمون الخبر إنه تم ضبطه في مطار هيثرو بمدينة لندن البريطانية.

وكانت الخبر قد ذكر أن صابر الرباعي تم ضبطه بعد أن وجد أمن المطار في حقيبته علبتين قهوة بداخلهم 2 كيلو من مخدر الكوكايين.

ولكن سرعان ما رد الرباعي على هذا الخبر، وصرح لموقع قناة "نسمة" التونسية بأنه متواجد في تونس ولم يتجه إلى لندن ونفى كل ما ورد بالخبر.

كما أن موقع "الشروق" التونسي ذكر أن صابر الرباعي كلف محاميه لكي يُقاضي وسيلة الإعلام البريطانية التي نشر الخبر.

ولم يكتف الرباعي بذلك فقط، بل نشر صورة جديدة له على حسابه الرسمي بموقع Insagram معلقا عليها: "أحييكم من تونس الحبيية".