تراند اليوم : بالصور: القصة الحقيقية لصورة الظبية والفهدين

الخليج 365/

تعددت القصص وراء تلك الصورة التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، صورة لظبية برفقة فهدين ، وكانت أشهر تلك القصص تروي أن هذه الظبية الأم سلمت نفسها للفهدين حتى تسمح لأطفالها بالهرب، إن كنت من الأشخاص الذين خدعوا وتأثروا بهذه القصة، إليك الحقيقة التي نشرها موقع dnaindia" الهندي.

روت مصورة الحياة البرية Alison Buttigieg القصة الحقيقية وراء الصورة، وقالت إنها شاهدت في كينيا عام 2013، أنثى فهد أطفالها طريقة اصطياد الفريسة، ولكن أطفالها كانو بطيئين، وبدلا من اصطياد الفريسة كانوا يلعبون معها، والفهد الأم هيَّ من ظهرت في جميع الصور، وهيَّ تنقض على الفريسة.

ووصفت مظهر الظبية، قائلة: "ظهرت الظبية هادئة، ورُبما في حالة صدمة وفي عينيها نظرات تحدي، الأمر الذي دفعني لالتقاط الصورة رغبةً مني في أن يشعر المشاهد بالتعاطف مع الظبية، التي قُتلت في مشهد اعتيادي طبيعي مثير للقلق".